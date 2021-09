Europa leidt in Laver Cup tegen Verenigde Staten

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Tennissers Europa leiden met 3-1 in Laver Cup

09.17 uur: De tennissers van het Europese team leiden in de Laver Cup na de eerste speeldag met 3-1. Het team van captain Björn Borg boekte drie overwinningen in het enkelspel op het team van captain John McEnroe, die tennissers uit de rest van de wereld onder zijn hoede heeft.

De Noor Casper Ruud opende met winst op de Amerikaan Reilly Opelka: 6-3 7-6(4). Vervolgens rekende de Italiaan Matteo Berrettini in drie sets af met de Canadees Félix Auger-Aliassime: 6-7 (3) 7-5 10-8. Die partij duurde 3 uur en was daarmee de langste in de geschiedenis van de Rod Laver Cup. de Rus Andrej Roeblev won daarna in drie sets (4-6 6-3 11-9) van de Argentijn Diego Schwartzman.

Het punt voor het team uit de rest van de wereld kwam uit het dubbelspel. Het Amerikaans/Canadese koppel John Isner/Denis Shapovalov was net wat sterker dan het Duits/Italiaanse duo Alexander Zverev/Berrettini: 4-6 7-6 (2) 10-1.

"Een betere start kun je niet wensen als teamcaptain", zei de Zweedse tennislegende Borg. "Maar we zijn er nog niet." De Laver Cup, vernoemd naar de voormalige Australische tenniskampioen Rod Laver, telt nog twee dagen van vier partijen. Het betreft de vierde editie van de tweestrijd tussen Europa en de rest van de wereld. De Europese tennissers wonnen de eerste drie edities.