Premium Het beste van De Telegraaf

Column Wim Kieft: ’AZ moet meer gif tonen in grote duels’

Door Wim Kieft Kopieer naar clipboard

Wim Kieft Ⓒ De Telegraaf

Real Madrid-Manchester City voldeed aan alle hooggespannen verwachtingen vooraf. Niet zo vreemd met zoveel individuele kwaliteiten op het veld en zulke coaches aan de zijlijn, die hun teams graag willen laten voetballen. Vooral Real was niet normaal goed en maakte de meeste aanspraak op de overwinning. Het gaat vaak over het ombouwen van het team in Madrid, maar onopvallend zijn ze daar een heel eind mee op weg.