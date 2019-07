FC Utrecht casht weer met Haller

De 25-jarige Fransman maakte afgelopen seizoen vijftien doelpunten in de Bundesliga, een jaar eerder kwam de spits tot negen treffers. Haller won in zijn eerste seizoen met Frankfurt direct de DFB-Pokal (Duitse beker). De Duitsers betaalden in 2017 zo'n 7 miljoen euro om Haller over te nemen van FC Utrecht, dat ook een doorverkooppercentage bedong en nu dus een deel van de transfersom tegemoet kan zien. De Fransman, een publiekslieveling in de Domstad, tekende in 2,5 jaar voor meer dan 40 doelpunten in de eredivisie.

Eintracht Frankfurt moest deze zomer ook al afscheid nemen van de Servische aanvaller Luka Jovic, die voor 60 miljoen naar Real Madrid verhuisde. Jovic was de clubtopschutter in de Bundesliga met zeventien treffers.