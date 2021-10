Max Verstappen start als tweede in Turkije

WK-leider Hamilton was de snelste in de kwalificatie: 1.22,868. Hij wordt echter tien plaatsen teruggezet na het vervangen van de verbrandingsmotor en begint zondagmiddag (14.00 uur) dus als elfde op Istanbul Park. Zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas start vanaf pole. Hij gaf in de kwalificatie ruim een tiende toe. Verstappen reed de derde tijd, op dik drie tienden van Hamilton.

Bij Red Bull werd op vrijdagavond hard gewerkt aan de set-up van de auto, zowel op het circuit als in de fabriek in het Engelse Milton Keynes. De eerste twee vrije trainingen waren vrijdag namelijk niet vlekkeloos verlopen. In de natte derde training op zaterdag waren de Red Bulls al een stuk competitiever, waarna er bij aanvang van de kwalificatie ook de nodige regen werd voorspeld.

Verraderlijke omstandigheden

Vanwege die verwachte neerslag was het direct na de start van Q1 druk op de baan. Verscheidene coureurs hadden moeite om de banden direct op temperatuur te krijgen in die droge, maar koele omstandigheden. Daarnaast bleek het asfalt op sommige stukken nog vochtig. Het zorgde voor verraderlijke omstandigheden Hamilton glibberde in zijn eerste getimede ronde en ook Verstappen spinde, zonder gevolgen.

Max Verstappen voor de start van de kwalificatie. Ⓒ ANP/HH

Beide titelkandidaten stelden vervolgens orde op zaken in Q1, waarin het even begon te regenen, maar het beperkt bleef tot druppels en vervolgens droog bleef. Hamilton was in die eerste sessie uiteindelijk zeven duizendsten van een seconde sneller dan Verstappen, bij wie daarvoor nog een rondetijd werd afgenomen vanwege track limits. Daniel Ricciardo viel verrassend genoeg al uit na Q1. Net als Nicholas Latifi, Antonio Giovinazzi, Kimi Räikkönen en Nikita Mazepin. Haas-coureuer Mick Schumacher ging verrassend door naar Q2.

Medium-band

Op de sneller wordende baan was Hamilton ook in die tweede sessie de snelste, dit keer met afstand. Verstappen ging als derde door. Van de top-10 reden alle coureurs hun snelste tijd op de medium-band, met uitzondering van Yuki Tsunoda (softs). Dat is ook de band waarop zij de race van zondag moeten starten. Sebastian Vettel, Esteban Ocon, George Russell, Schumacher en Carlos Sainz vielen af na Q2. Sainz start sowieso achteraan na een volledige motorwissel, maar gaf zijn Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc nog wel een slipstream in die tweede heat.

Lewis Hamilton werkt een beresterke kwaificatie af. Ⓒ ANP

Voor Hamilton betekende zijn snelste tijd in de kwalificatie zijn vierde pole position van het jaar, al begint hij dus niet vanaf die eerste plek. De eerste startrij wordt zondagmiddag bezet door Bottas en Verstappen. Daarachter starten Charles Leclerc (Ferrari) en Pierre Gasly (AlphaTauri) op rij twee, gevolgd door Fernando Alonso (Alpine) en Verstappens teamgenoot Sergio Pérez.