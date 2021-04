Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Ook Italiaans international Bernardeschi test positief

12:27 uur Juventus-speler Federico Bernardeschi heeft positief getest op het coronavirus. Vermoed wordt dat hij de besmetting heeft opgelopen bij de Italiaanse ploeg tijdens de afgelopen interlandperiode. Bernardeschi is de zesde speler uit de selectie van bondscoach Roberto Mancini die besmet is met het longvirus.

Ook enkele stafleden van de Italiaanse voetbalploeg liepen het coronavirus op. De eerste besmettingen werden na de uitwedstrijd van de Italianen tegen Bulgarije (0-2) van vorige week zondag geconstateerd. Afgelopen woensdag won Italië in Vilnius van Litouwen. Daarna volgden de besmettingen elkaar snel op.

Voetbal: Ajax komt met retrojack voor gulle fans

12:04 uur Seizoenkaarthouders van Ajax die minimaal voor 35 procent afzien van compensatie vanwege het gemiste bezoek aan wedstrijden ontvangen een uniek jack van de Amsterdamse club.

Voor de fans die geheel afzien van terugbetaling wordt, zodra dat weer mogelijk is, een exclusief evenement georganiseerd waarbij ze een speciaal kijkje in de „keuken van de club” krijgen, meldt de koploper van de Eredivisie op de website. Zij ontvangen uit handen van een (oud-)speler ook het retro Ajax-jack.

Het jack dat Ajax aanbiedt wordt niet in winkels verkocht. „Het is geïnspireerd op het iconische rode Ajax-jack uit de jaren zeventig wat door spelers als Johan Cruijff, Piet Keizer en Sjaak Swart met trots werd gedragen.”

Voetbal: Russische arbiter bij Ajax - AS Roma

De Russische scheidsrechter Sergej Karasev fluit donderdag Ajax - AS Roma, een duel uit de kwartfinales van de Europa League. Het is de tweede keer dat Karasev dit seizoen een Europese wedstrijd van Ajax fluit. Eerder gebeurde dat in november in de thuiswedstrijd tegen het Deense FC Midtjylland, nog in de groepsfase van de Champions League.

Karasev gaf toen de Deense aanvoerder Erik Sviatchenko in de slotfase de rode kaart. Ajax won met 3-1, maar slaagde er later niet in zich te kwalificeren voor de knock-outfase van de Champions League.

Ajax - AS Roma begint donderdag in de Johan Cruijff ArenA om 21.00 uur. Een week later is de return in Rome.

Snooker: Hendry wint nostalige partij tegen White

Alsof de tijd ruim twintig jaar had stil gestaan stonden twee snookerlegendes Stephen Hendry, zevenvoudig wereldkampioen, en Jimmy White in Sheffield aan de snookertafel in het kwalificatietoernooi van het wereldkampioenschap.

Het was weer de 52-jarige Stephen Hendry die, net als in de jaren 90, White met lege handen liet staan. De Schot won met 6-3 en gaat naar de tweede ronde.

Het duo stond tussen 1988 en 1998 maar liefst zeven keer tegenoverelkaar op het wereldkampioenschap en 5 keer was Hendry de baas en de Londenaar White wist twee keer een zege te boeken al greep hij altijd naast de wereldtitel.

Opnieuw sportwedstrijden afgelast in Japan

08:55 uur Een testevent in het waterpolo dat komend weekeinde in Tokio zou worden gehouden gaat niet door vanwege de door de Japanse regering opgelegde reisbeperkingen wegens corona. Officials van de internationale zwembond FINA komen Japan niet in waardoor het toernooi, dat gold als proef voor de Olympische Spelen, niet door kan gaan. Er zouden geen buitenlandse ploegen deelnemen.

Volgens persbureau Kyodo wordt gekeken naar een andere datum. De FINA meldde afgelopen weekeinde al dat enkele olympische kwalificatietoernooien, onder andere in het synchroonzwemmen, niet in Tokio zullen worden gehouden. Ook een wereldbekerwedstrijd triatlon in de Japanse stad Osaka gaat niet door. Het gold niet als een officieel testevent voor de Spelen, maar een aantal van de 130 triatleten uit dertig landen zou zich via die wedstrijd nog wel kunnen kwalificeren voor de Spelen. Die moeten na een jaar uitstel op 23 juli beginnen.

Een eerste testevent sinds het uitstel in maart vorig jaar dat wel doorging was een toernooi voor rolstoelrugbyers. Zij kwamen afgelopen weekeinde in het Yoyogi National Stadium van Tokio in actie.

Noord-Korea doet niet mee aan Olympische Spelen

03:54 uur Noord-Korea zal niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio deze zomer, meldt het Noord-Koreaanse ministerie van sport. Het land zegt zijn atleten te willen beschermen tegen de coronapandemie.

Het besluit van Noord-Korea maakt ook een einde aan de hoop van Zuid-Korea om de uitgestelde Spelen van Tokio te gebruiken als startpunt van een nieuwe dialoog met het buurland. De relatie tussen beide landen is verzuurd sinds de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Pyongyang over de ontmanteling van Noord-Korea’s nucleaire programma vastliepen in 2019.

„De Spelen die voor dit jaar zijn gepland, kunnen dienen als gelegenheid voor dialoog tussen Zuid-Korea en Japan, Zuid- en Noord-Korea, Noord-Korea en Japan, en Noord-Korea en de Verenigde Staten”, had de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in vorige maand in Seoul gezegd op een herdenking van een protest tegen de Japanse koloniale overheersing van zijn land begin vorige eeuw.