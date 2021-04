Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: UEFA legt Slavia-speler schorsing op na incident tegen Rangers

16.31 uur: De UEFA heeft verdediger Ondrej Kudela van Slavia Praag voorlopig voor één wedstrijd geschorst. De voetballer krijgt de straf voor het beledigen van Glen Kamara in de ontmoeting met Rangers FC. De UEFA zet het onderzoek naar racisme nog voort. Als daar sprake van blijkt te zijn, kan de schorsing van Kudela worden verlengd tot tien duels.

Kamara werd een kleine drie weken geleden woest toen Kudela hem in de achtste finales van de Europa League met zijn hand voor de mond iets toeriep. Coach Steven Gerrard van Rangers riep de UEFA vervolgens op tot actie. Slavia liet weten dat de bewuste speler na een overtreding had gescholden, maar ontkende dat er sprake was van racisme.

Slavia schakelde Rangers uit in de achtste finale. Kudela mist nu donderdag het eerste duel met Arsenal in de kwartfinales.

Voetbal: Chelsea neemt herstelde Kanté mee naar Spanje voor duel met Porto

16.10 uur: Chelsea heeft N’Golo Kanté meegenomen naar de Spaanse stad Sevilla voor het eerste duel met FC Porto in de kwartfinales van de Champions League. De Franse middenvelder is hersteld van de dijbeenblessure die hij onlangs opliep bij de nationale ploeg, maar begint volgens trainer Thomas Tuchel wel op de bank. De Duitser heeft ook de weer fitte aanvallers Tammy Abraham en Christian Pulisic opgenomen in zijn selectie van 23 spelers.

Pulisic viel zaterdag geblesseerd uit tijdens het verloren competitieduel met West Bromwich Albion. De Amerikaan opende de score op Stamford Bridge, maar Chelsea gaf de wedstrijd uit handen nadat verdediger Thiago Silva na bijna een half uur spelen met rood van het veld was gestuurd (2-5). Tuchel wisselde na de rode kaart voor Thiago Silva direct oud-Ajacied Hakim Ziyech voor een verdediger.

Beide duels tussen FC Porto en Chelsea worden in Sevilla gespeeld, vanwege de reisbeperkingen en quarantainemaatregelen als gevolg van het coronavirus. Officieel speelt de Portugese club woensdag ’thuis’, volgende week dinsdag is Chelsea de gastheer bij de return.

Voetbal: Zieke Gnabry ontbreekt bij Bayern tegen Paris Saint-Germain

15.15 uur: Bayern München mist woensdag Serge Gnabry in het duel uit de Champions League met Paris Saint-Germain. De aanvaller heeft keelpijn en ontbreekt in de selectie.

„Serge heeft last van zijn keel en is er ook niet bij”, zei trainer Hansi Flick nadat hij eerst de afwezigheid van de Spanjaard Marc Roca had gemeld. De middenvelder heeft zich zondag tijdens de training geblesseerd.

Flick moet zijn aanval aardig verbouwen, nadat eerder al duidelijk was geworden dat spits Robert Lewandowski ontbreekt. De Pool blesseerde zich tijdens de interlandperiode. Vermoedelijk staat Eric Maxim Choupo-Moting (ex-PSG) in de spits met Kingsley Coman en Leroy Sané aan de zijkanten en Thomas Müller in een vrije rol daar achter.

Bayern München en PSG troffen elkaar vorig jaar in de finale van de Champions League, nu staan ze al in de kwartfinales tegenover elkaar.

Voetbal: UEFA heeft concepten van twaalf speelsteden EK binnen

14.54 uur: De twaalf gastlanden van het komende EK voetbal hebben bij de Europese voetbalunie UEFA hun plannen ingediend over hoe en in welke mate ze komende zomer toeschouwers willen toelaten bij de duels „We hadden de deadline op 7 april gesteld, dus het is positief dat we nu al van iedereen een concept binnen hebben”, zei toernooidirecteur Martin Kallen bij de Deense zender TV3 Sport. De KNVB maakt woensdag bekend met hoeveel toeschouwers zij de vier te spelen duels in Amsterdam wil afwerken.

Kallen liet zich geen uitspraken ontlokken. „Ik kan wel zeggen dat er grote verschillen zijn van speelstad tot speelstad over in welke mate de stadioncapaciteit te benutten is”, zei hij. De UEFA ging oorspronkelijk uit van vier modellen: variërend van spookduels in lege stadions tot wedstrijden voor volle tribunes. Voorzitter Aleksander Ceferin zorgde echter onlangs voor ophef door te stellen dat alleen speelsteden die toeschouwers toelaten tot de stadions nog in aanmerking komen om als EK-locatie te fungeren.

Volgens het Duitse persbureau DPA hebben de gastlanden tot 28 april de tijd hun concept te actualiseren in het geval de coronaregelgeving in een land daar aanleiding toegeeft.

Het EK begint op 11 juni in Rome, de finale is op 11 juli in Londen. De Johan Cruijff ArenA huisvest de drie groepsduels van Oranje en één duel uit de achtste finales.

Voetbal: Varane bij Real Madrid positief bevonden op corona

14.04 uur: Real Madrid moet het dinsdagavond zonder verdediger Raphaël Varane stellen in de eerste wedstrijd tegen Liverpool in de kwartfinales van de Champions League. Bij de 27-jarige Fransman is het coronavirus vastgesteld. Dat maakte de Spaanse club in het begin van de middag op de website bekend.

Varane kwam dit seizoen in La Liga in 27 wedstrijden in actie. Afgelopen zaterdag bleef hij in de thuiswedstrijd tegen SD Eibar (2-0) op de bank.

Coach Zinédine Zidane kan in de thuiswedstrijd tegen Liverpool evenmin beschikken over zijn verdedigers Dani Carvajal en Sergio Ramos. Zij ontbreken vanwege fysieke problemen. Ook de Belgische aanvaller Eden Hazard is niet fit.

Voor Real Madrid staat zaterdag de ’Clásico’ tegen FC Barcelona op het programma in de Spaanse competitie. Volgende week woensdag is de return tegen Liverpool op Anfield.

Olympische Spelen: IOC heeft nog geen afmelding van Noord-Korea binnen

13.53 uur: Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft verrast gereageerd op het nieuws dat Noord-Korea wegblijft bij de Olympische Spelen van Tokio komende zomer. Het ministerie van sport van het geïsoleerde land had eerder op dinsdag laten weten de Spelen te mijden om Noord-Koreaanse sporters te beschermen tegen het coronavirus. Het nationale olympisch comité van Noord-Korea heeft het besluit echter nog niet gecommuniceerd met het IOC, zo werd op het hoofdkantoor in Lausanne gemeld.

„Het olympisch comité van Noord-Korea heeft geen motie ingediend om zich te ontslaan van de verplichting om deel te nemen aan de Olympische Spelen, zoals dat volgens het olympisch handvest zou moeten”, meldt het IOC, dat eerder al had geprobeerd in contact te komen met vertegenwoordigers van het olympisch comité van de Noord-Koreanen. Een teleconferentie over de situatie rond Covid-19 in Noord-Korea bleek echter niet mogelijk.

Op de officiële website van het ministerie van sport van het land meldt Noord-Korea dat het besluit is genomen op 25 maart tijdens een bijeenkomst van het Noord-Koreaanse olympische comité. Daar zou ook Kim Il Guk, de minister van sport van het land, aanwezig zijn geweest.

Wielrennen: Wind gaat wielrenners teisteren in Scheldeprijs

13.18 uur: De Scheldeprijs belooft woensdag een zware opgave te worden voor de deelnemende renners, onder wie tal van topsprinters. Vanaf de start in Terneuzen tot de finish in het Belgische Schoten zal de wielerkoers vermoedelijk worden begeleid door hevige windstoten en mogelijk ook natte sneeuw. „Ik betwijfel of we een massasprint zullen krijgen”, stelt Danny van Poppel, de kopman van Intermarché-Wanty Gobert.

De Nederlander bereikte al eens het podium in wat ook wel het officieuze WK voor sprinters wordt genoemd. Topfavoriet is normaal gesproken de Ier Sam Bennett, die met Deceuninck - Quick-Step een sterk blok vormt met de Deen Michael Mørkøv als de man die de sprinter in goede positie moet brengen. Ook drievoudig winnaar Mark Cavendish maakt deel uit van het Belgische team. „We verwachten een zware wedstrijd, zeker kort voor het lokale circuit heeft de wind vrij spel en kunnen er waaiers ontstaan”, denk ploegleider Wilfried Peeters. „Zeker op de smalle wegen daar moeten we attent zijn.”

Van Poppel (27) finishte in 2014 als derde achter de inmiddels gestopte Duitser Marcel Kittel. „Ik kom graag naar deze wedstrijd. De Scheldeprijs is traditioneel voer voor sprinters, maar is sinds de parcourswijzigingen toch echt uitgegroeid tot een volwaardige Belgische klassieker. De start in het door de wind geteisterde Zeeland gaat ongetwijfeld waaiers opleveren. Oplettendheid en een goede positionering worden cruciaal”, stelt hij.

Team DSM rekent op de sprintkwaliteiten van Noord-Hollander Cees Bol. Maar ook ploegleider Luke Roberts is er niet zo zeker van dat de koers in een massasprint zal eindigen. „Het belooft dit jaar een hele uitdaging te worden, gezien de weersvoorspellingen. Maar als het op een sprint aankomt spelen we uiteraard Cees uit”, aldus Roberts. De Nederlandse ploeg Jumbo-Visma slaat de Belgische koers, die dit jaar voor het eerst ook een editie voor vrouwen kent, over.

Voetbal: Ook Italiaans international Bernardeschi test positief

12:27 uur Juventus-speler Federico Bernardeschi heeft positief getest op het coronavirus. Vermoed wordt dat hij de besmetting heeft opgelopen bij de Italiaanse ploeg tijdens de afgelopen interlandperiode. Bernardeschi is de zesde speler uit de selectie van bondscoach Roberto Mancini die besmet is met het longvirus.

Ook enkele stafleden van de Italiaanse voetbalploeg liepen het coronavirus op. De eerste besmettingen werden na de uitwedstrijd van de Italianen tegen Bulgarije (0-2) van vorige week zondag geconstateerd. Afgelopen woensdag won Italië in Vilnius van Litouwen. Daarna volgden de besmettingen elkaar snel op.

Voetbal: Russische arbiter bij Ajax - AS Roma

De Russische scheidsrechter Sergej Karasev fluit donderdag Ajax - AS Roma, een duel uit de kwartfinales van de Europa League. Het is de tweede keer dat Karasev dit seizoen een Europese wedstrijd van Ajax fluit. Eerder gebeurde dat in november in de thuiswedstrijd tegen het Deense FC Midtjylland, nog in de groepsfase van de Champions League.

Karasev gaf toen de Deense aanvoerder Erik Sviatchenko in de slotfase de rode kaart. Ajax won met 3-1, maar slaagde er later niet in zich te kwalificeren voor de knock-outfase van de Champions League.

Ajax - AS Roma begint donderdag in de Johan Cruijff ArenA om 21.00 uur. Een week later is de return in Rome.

Snooker: Hendry wint nostalige partij tegen White

Alsof de tijd ruim twintig jaar had stil gestaan stonden twee snookerlegendes Stephen Hendry, zevenvoudig wereldkampioen, en Jimmy White in Sheffield aan de snookertafel in het kwalificatietoernooi van het wereldkampioenschap.

Het was weer de 52-jarige Stephen Hendry die, net als in de jaren 90, White met lege handen liet staan. De Schot won met 6-3 en gaat naar de tweede ronde.

Het duo stond tussen 1988 en 1998 maar liefst zeven keer tegenoverelkaar op het wereldkampioenschap en 5 keer was Hendry de baas en de Londenaar White wist twee keer een zege te boeken al greep hij altijd naast de wereldtitel.

Opnieuw sportwedstrijden afgelast in Japan

08:55 uur Een testevent in het waterpolo dat komend weekeinde in Tokio zou worden gehouden gaat niet door vanwege de door de Japanse regering opgelegde reisbeperkingen wegens corona. Officials van de internationale zwembond FINA komen Japan niet in waardoor het toernooi, dat gold als proef voor de Olympische Spelen, niet door kan gaan. Er zouden geen buitenlandse ploegen deelnemen.

Volgens persbureau Kyodo wordt gekeken naar een andere datum. De FINA meldde afgelopen weekeinde al dat enkele olympische kwalificatietoernooien, onder andere in het synchroonzwemmen, niet in Tokio zullen worden gehouden. Ook een wereldbekerwedstrijd triatlon in de Japanse stad Osaka gaat niet door. Het gold niet als een officieel testevent voor de Spelen, maar een aantal van de 130 triatleten uit dertig landen zou zich via die wedstrijd nog wel kunnen kwalificeren voor de Spelen. Die moeten na een jaar uitstel op 23 juli beginnen.

Een eerste testevent sinds het uitstel in maart vorig jaar dat wel doorging was een toernooi voor rolstoelrugbyers. Zij kwamen afgelopen weekeinde in het Yoyogi National Stadium van Tokio in actie.

Noord-Korea doet niet mee aan Olympische Spelen

03:54 uur Noord-Korea zal niet deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio deze zomer, meldt het Noord-Koreaanse ministerie van sport. Het land zegt zijn atleten te willen beschermen tegen de coronapandemie.

Het besluit van Noord-Korea maakt ook een einde aan de hoop van Zuid-Korea om de uitgestelde Spelen van Tokio te gebruiken als startpunt van een nieuwe dialoog met het buurland. De relatie tussen beide landen is verzuurd sinds de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en Pyongyang over de ontmanteling van Noord-Korea’s nucleaire programma vastliepen in 2019.

„De Spelen die voor dit jaar zijn gepland, kunnen dienen als gelegenheid voor dialoog tussen Zuid-Korea en Japan, Zuid- en Noord-Korea, Noord-Korea en Japan, en Noord-Korea en de Verenigde Staten”, had de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in vorige maand in Seoul gezegd op een herdenking van een protest tegen de Japanse koloniale overheersing van zijn land begin vorige eeuw.