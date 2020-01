Ajax wil weinig kwijt over herstel Blind: ’Een week, een maand, of langer’

„Het kan een week, maar ook een maand of langer duren”, zei trainer Erik ten Hag toen hem naar een prognose over een mogelijke rentree van de verdediger werd gevraagd.

Blind herstelt van een ontstoken hartspier. Vorige maand is er een defibrillator bij hem aangebracht. De verdediger mag geen grote fysieke inspanningen leveren, totdat testen uitwijzen dat hij weer helemaal in orde is.

Ten Hag vertelde geen zin te hebben om iedere week vragen over de toestand van Blind te beantwoorden. „Als we iets te melden hebben, dan doen we dat. Zullen we dat zo afspreken?”, stelde hij tijdens zijn persconferentie voor de thuiswedstrijd van Ajax zondag tegen Sparta Rotterdam.