Egan Bernal maanden aan kant met gebroken knieschijf en dijbeen

„De neurologische ingreep is succesvol verlopen”, meldde de universiteitskliniek van Sabana, in een buitenwijk van hoofdstad Bogota. „We verwachten een positieve evolutie in de komende 72 uur op de intensive care.” Volgens de artsen is „de functionaliteit van de geopereerde lichaamsdelen behouden” en is het revalidatieprogramma al gestart „om de best mogelijke resultaten voor onze patiënt te behalen.”

Er is schade aan de nek- en borstwervels. Daarnaast gaat het om breuken in zijn dijbeen en knieschijf. Hoe dan ook staat er Bernal een lange revalidatie te wachten. Colombiaanse media spreken van vier tot zes maanden.

Zijn ploeg INEOS heeft de val bevestigd, maar is nog niet met meer nieuws naar buiten gekomen.

Op een video van na het ongeval is te zien hoe Bernal in de typische sleutelbeenbreuk-houding ligt.

In zijn geboorteland werkte Bernal met enkele ploeggenoten van Ineos een stage af met het oog op het komende seizoen. Hij verlengde eerder deze maand zijn contract bij de Britse ploeg tot eind 2026. Bernal zou het seizoen beginnen in de Ronde van de Provence op 10 februari. De Tour de France was zijn hoofddoel.