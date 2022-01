Meerdere botbreuken voor Egan Bernal na botsing met bus

Aanvankelijk werd gemeld dat de verwondingen meevielen, maar het statement van het ziekenhuis laat weten dat het ernstiger is, al is de coureur wel buiten levensgevaar. „Bernal is bij ons binnengebracht op de eerste hulp en moet geopereerd worden vanwege meerdere botbreuken”, aldus Clínica Universidad de La Sabana.

Zijn ploeg INEOS heeft de val bevestigd, net zoals het nieuws dat de Colombiaan naar het ziekenhuis is gebracht. Hij was bij kennis en stabiel.

Op een video van na het ongeval is te zien hoe Bernal in de typische sleutelbeenbreuk-houding ligt.

De gewezen Tourwinnaar (2019) en winnaar van de Giro van vorig jaar zou normaal gesproken over drie weken aan zijn seizoen beginnen in de Ronde van de Provence. Komende zomer wil de Colombiaanse klimmer opnieuw een gooi doen naar eindwinst in de Ronde van Frankrijk.