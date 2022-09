Ajax-uitblinker Pasveer: ’We moeten voetballend lef tonen’

„We moeten voetballend lef tonen, laten zien dat we bal willen hebben. Dat is de hoofdmoot, want als we er voetballend onderuit komen, komen we in onze kracht. Dat beheersen we ook, maar we moeten het wel doen”, aldus de sluitpost.

„Het verbaast me wel een beetje dat het net als in Liverpool niet lukte om ons eigen spel te spelen, omdat we veel beter kunnen en veel beter hebben laten zien. We moeten daar echt aandacht aan besteden om beter te worden, want dit was niet goed. AZ scoorde twee keer in de omschakeling.”

Bekijk ook: Ajax laat zich de kaas van het brood eten

Bij de 2-1 dacht Pasveer aan buitenspel. „Althans, dat hoopte ik. Hij (Odgaard, red.) stond volkomen vrij en had alle tijd om alles te doen. Ik probeerde in het hoofd van de aanvaller te gaan zitten, maar hij had genoeg keuzes, rondde snel af en dat deed hij goed, want daarmee voorkwam hij dat ik nog kon reageren. Maar het is duidelijk dat we daar als team niet goed stonden. En dat is een aandachtspunt.”