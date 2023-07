Zorgen over mentale herstel Amy Pieters: praten lukt nog altijd niet

Het geheugen van Pieters (32) is ook nog steeds niet goed, staat in het bericht. „Haar geheugen werkt kort, heel kort. Vanuit Amy gedacht is dat wellicht juist haar geluk, het niet bewust beseffen en weten wat haar is overkomen. Amy lijkt zich niet te beseffen wat zij mist en niet meer kan. Amy is door haar karakter wel iedere dag vrolijk, haar lach maakt dan een hoop goed. Echter ons verdriet, om de oude Amy te missen, dat blijft.”

Pieters kwam eind 2021 ten val tijdens een wegtraining, in de buurt van het Spaanse Calpe. Ze verloor daardoor het bewustzijn en liep ernstig hersenletsel op. Pieters moest een operatie ondergaan en lag maandenlang in coma.

Bekijk ook: Vrienden van Amy Pieters laten hart spreken

Zoeken naar nieuwe plek

De wielrenster revalideert nu in het Daan Theeuwes Centrum in Woerden, maar kan daar niet lang meer blijven. „Door haar forse cognitieve beperkingen en haar taalstoornis is de revalidatie hier niet langer passend.”

Er wordt gezocht naar een nieuwe plek. „Amy heeft 24 uur per dag zorg en hulp nodig. Door rust, routine en veiligheid hopen wij dat Amy meer zelfstandigheid kan opbouwen en ook hopen wij zo dat het Amy lukt om uiteindelijk weer te kunnen praten.”