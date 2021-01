Ajax houdt drie punten over aan heerlijk voetbalgevecht in Sittard

Ten Hag had zondagmiddag weer een basisplaats ingeruimd voor Perr Schuurs. Het was een bijzonder aantreden voor de 21-jarige verdediger, die de jeugdopleiding van Fortuna doorliep en in Limburg al op zijn zeventiende aanvoerder van het eerste elftal werd. De Limburgers ontvingen Ajax met een flinke dosis zelfvertrouwen. Fortuna pakte knap zestien punten uit de laatste zeven wedstrijden en staat stevig in de middenmoot van de Eredivisie.

Al na drie minuten waren beide keepers een keer stevig getest. De doorgebroken Sébastien Haller stuitte op zijn weg naar de goal op Yanick van Osch. In de tegenaanval was het enkele seconden later de doelman van Ajax die aan de bak moest. Maar ook André Onana bleek al vroeg bij de les en redde fraai op een schot van Emil Hansson.

Legio aan kansen

Fortuna liet duidelijk blijken niet onder de indruk te zijn van de koploper uit Amsterdam en verstopte zich geen seconde. Dit leverde voor beide ploegen een legio aan kansen, en vooral een vermakelijke eerste helft op. Een goal kon dan ook niet lang uitblijven en na twintig minuten opende Ajax de score, waarbij het een handje werd geholpen door de tegenstander.

Uit een corner van Ajax kreeg Fortuna-spits Sebastian Polter de bal tegen zijn schouder, waardoor hij zijn eigen doelman passeerde. Het is duidelijk niet de week van de Duitser. Afgelopen donderdag veroorzaakte hij een penalty in het verloren bekerduel met NEC en was hierdoor mede verantwoordelijk voor de uitschakeling van zijn ploeg.

Sebastian Polter (r) was voor de tweede keer deze week de schlemiel bij Fortuna. Ⓒ HH/ANP

Een paar minuten later dacht Hansson Fortuna weer naast Ajax te schieten, maar de aanvaller zag zijn goal terecht afgekeurd worden wegens buitenspel. Ajax kreeg al meer de overhand, maar liet na om de score verder uit te breiden waardoor Fortuna op de counter kon blijven loeren. Dat Ajax met een minimale voorsprong aan de thee ging, had het volledig aan zichzelf te danken.

Gelijkmaker

Fortuna schoot de tweede helft uit de startblokken. Na een goede actie en een perfecte voorzet van Lisandro Semedo, tekende Mickael Tirpan drie minuten na rust voor de gelijkmaker. Ajax kon opnieuw beginnen in Sittard en hoe makkelijk het produceren aan kansen in de eerste helft ging, zo moeizaam ging dat na rust.

Toch kwamen de Amsterdammers na twintig minuten weer op voorsprong. Wat Haller voor rust verzuimde te doen, lukte hem juist op het moment dat Ajax het moeilijk had wel. De spits kwam goed voor zijn man en werkt een voorzet van Nicolas Tagliafico bij de eerste paal binnen.

Winnende goal

Het bleek een belangrijk doelpunt, want in het restant van de wedstrijd kwamen beide ploegen niet meer tot scoren. In de blessuretijd moest Fortuna met tien man verder na een rode kaart voor Polter, die na een overtreding op Edson Alvarez zijn dramaweek hiermee compleet zag worden.

Het zeer slordig omgaan met de kansen in de eerste helft werd Ajax bijna fataal, maar uiteindelijk kon de koploper opgelucht terug in de bus naar Amsterdam.

