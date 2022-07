Premium Het beste van De Telegraaf

’Ik wil mijn vader gewoon trots maken’ Ihattaren behoed voor veel te vroeg voetbalpensioen: ’Het heeft zo moeten lopen’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Ihattaren loopt zich de benen uit het lijf in voorbereiding op het nieuwe seizoen Ⓒ ANP/HH

DE LUTTE - Zeven woorden had Gerald Vanenburg nodig om de ongepolijste diamant Mo Ihattaren (20) voor het voetbal te behouden. „Spelers met jouw kwaliteiten kunnen niet stoppen”, zei de ex-international, die Ihattaren van het onzalige plan afhield een einde aan zijn voetbalcarrière te maken. Bij Ajax hervond Ihattaren het voetbalplezier. „Ik ben fit en ik voel me gelukkig. Dat is het belangrijkste, denk ik”, zegt hij in het schitterende Landhuis De Bloemenbeek, waar de Amsterdammers hun trainingskamp hebben belegd.