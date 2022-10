LIVE PSV houdt in eerste helft goed stand bij Arsenal

Dat betekent onder meer dat Guus Til in de spits staat en de verdediging wordt gevormd door Phillipp Mwene, André Ramalho, Armando Obispo en Philipp Max.

Luuk de Jong, Noni Madueke en Mauro Júnior zijn voldoende hersteld van blessures om weer deel uit te maken van de Eindhovense selectie. De drie beginnen op de bank.

Aanpassingen Arsenal

Coach Mikel Arteta van Arsenal, de koploper uit de Premier League, heeft wel enkele aanpassingen gedaan. Zo ontbreekt Gabriel Martinelli, die in aanloop naar het duel al niet helemaal fit was. Ook Martin Ødegaard, speler met een verleden in de Eredivisie, zit op de bank. Aanvalsleider Gabriel Jesus staat wel gewoon opgesteld. Arsenal won tot nu toe alle drie de wedstrijden in de Europa League.

Bij winst is PSV, dat 2 punten minder heeft dan Arsenal, vrijwel zeker van overwintering in de Europa League. Mocht de formatie van coach Ruud van Nistelrooij als derde eindigen in de groep, dan gaat het altijd nog verder in de Conference League. Het duel met Arsenal werd eerder uitgesteld vanwege het overlijden van de Britse koningin Elizabeth.

Opstelling PSV:

Opstelling Arsenal: