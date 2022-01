Peter Wright wereldkampioen darts na thriller tegen Michael Smith

Smith verloor zo voor de tweede keer een finale op het WK darts. In 2019 verloor hij de finale van Van Gerwen.

De eerste set ging met 3-1 naar Snakebite. Vooral de tweede leg was bijzonder, want de twee finalisten misten dubbel op dubbel op dubbel. En ook direct al een opvallend moment: beide darters klaagden over ’wind in de zaal’.

Big Fish

Met een fraaie 148-finish én een in de bull pakte de Schot ook de tweede set, weer met 3-1. Bully Boy moest dus direct in de achtervolging: 2-0 in sets. Een briljante 167-finish van Smith bezorgde hem een break en die had hij hard nodig. Uiteindelijk hengelde hij ook de derde set binnen: 2-1 na drie gespeelde sets.

Ⓒ Lawrence Lustig/PDC

Wright ging voor de zogenoemde Big Fish (170-finish) bij het begin van de vierde set, maar de derde pijl verdween net niet in de bull. Smith pakte direct daarna wel de legwinst. Het niveau van beide spelers ging in ieder geval omhoog in deze finale. Snakebite werd overigens continu uitgefloten door het Britse publiek, erg onsportief.

Pijlen spijkeren

Smith was overigens aardig pijlen aan het spijkeren: hij gooide 180’ers bij de vleet, desondanks ging de vierde set naar een vijfde leg. Bully Boy mocht beginnen en dus ging hij als eerste naar de dubbels, maar hij miste tops. Wright miste echter ook twee setpijlen, Smith kwam zeer genadig weg. Want nog een kans miste de Brit niet: 2-2 in sets. De Schot was ondertussen ’even’ van pijlen gewisseld.

De vijfde set ging ook naar een vijfde leg. Smith kreeg z’n kansen, maar het was Wright die er met de set aan de haal ging: 3-2. Overigens had Bully Boy onderwijl wel een record verbroken van Gary Anderson: hij gooide zijn 72e 180’er van het WK. En dat, pas halverwege de wedstrijd.

Eigen glazen ingooien

Smith mocht naar dubbel 8 voor de winst in de zesde set en dat bezorgde hem de set. Stand: 3-3. De Britse darter kreeg de smaak te pakken en ging direct ook naar de volgende setwinst. Het zogenoemde momentum was Wright helemaal kwijt.

Echter, de Schot toonde veerkracht en gooide de wedstrijd naar 4-4. Wat een finale weer. De twee gaven niets aan elkaar cadeau: ook de negende set ging naar een vijfde leg. Snakebite begon het daarna in zijn eigen set weg te geven. Hij kreeg meerdere kansen om het uit te gooien, maar gooide tevens zijn eigen glazen in, door op 170 er vol voor te gaan, terwijl Smith op enige afstand stond. Het kostte hem uiteindelijk de leg en de set, 5-4 voor Smith.

Peter Wright kijkt het allemaal even aan. Ⓒ Lawrence Lustig/PDC

Voor het echie

En ja hoor, ook set nummer 10 ging naar een vijfde leg. Dit was er eentje voor het echie: Wright moest deze echt gaan pakken. Snakebite mikte op tops en in plaats van de uitgang keerde hij helemaal terug in de wedstrijd: 5-5.

En Snakebite ging door: hij kwam al rap op 3-0 en won zodoende al 6 legs op rij: 6-5 Wright. Smith miste vervolgens bullseye, maar Wright deed dat niet: 1-0. En dat, terwijl Smith een 180-machine bleek deze finale. Hij verbrak het record in een finale dan ook. Maar het werd wel 2-0 in deze set: nog een leg had Wright nodig. Bully Boy pakte deze nog, maar een leg later had Wright aan een kans genoeg voor de wereldtitel: 7-5 in sets.

Reactie Wright

„Ik ben helemaal in de wolken. Ik heb het weer gedaan. We hebben niet het darts gespeeld dat we kunnen spelen. Ik weet niet wat er misging voor negentig procent van de wedstrijd, ik wisselde mijn pijlen maar steeds. Ik won hem vanavond, maar Michael zijn tijd zit eraan te komen. Hij is de toekomst van het darts.”