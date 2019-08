Eerbetoon aan Lambrecht: elk team rijdt tijdje vooraan

De wielrenners rijden gezamenlijk naar de finish, maar de rit zal geen winnaar opleveren. Elke wielerploeg zal om de beurt het peloton over een afstand van zeven kilometer leiden. De etappe wordt ook ingekort van 173 kilometer naar 133.

Lambrecht overleed maandag aan de gevolgen van een zware val in de derde etappe van de Ronde van Polen. De Belg was 22 jaar. Of zijn ploeg Lotto-Soudal straks van start gaat, is nog niet duidelijk.

Bekijk ook: Lambrecht zat gele Bernal op de hielen

Bekijk ook: Van deze wielrenners moest België te vroeg afscheid nemen