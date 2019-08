Update: Ploeg overleden Lambrecht met rouwband voor peloton uit

De wielrenners rijden gezamenlijk naar de finish, maar de rit zal geen winnaar opleveren. Elke wielerploeg zal om de beurt het peloton over een afstand van zeven kilometer leiden. De etappe wordt ook ingekort van 173 kilometer naar 133.

De renners van Lotto, voor de start van de vierde etappe. Ⓒ EPA

Lambrecht overleed maandag aan de gevolgen van een zware val in de derde etappe van de Ronde van Polen. De Belg was 22 jaar. Lotto Soudal gaat dinsdag ’gewoon’ van start. De ploeg maakte dinsdagochtend bekend dat te doen om Lambrecht eer te bewijzen.

Bjorg Lambrecht voor de start van de derde rit in de Ronde van Polen. Ⓒ REUTERS

Lambrecht was een groot Belgisch klimtalent en hij werd vorig jaar tweede op het WK voor beloften. Hij beleefde dit seizoen zijn doorbraak met hoge klasseringen. Zo eindigde hij als zesde in de Amstel Gold Race en werd hij vierde in de Waalse Pijl.

