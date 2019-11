Driessen: Advocaat moet Kuyt klaarstomen

Valentijn Driessen Ⓒ René Bouwman

Dick Advocaat moet het nog bewijzen, maar de oorlog in en rond De Kuip is al half gewonnen door de rust en het vertrouwen die gepaard gaan met Advocaats aanstelling bij Feyenoord. Natuurlijk gaat de Hagenaar met deze Feyenoord-selectie meer punten pakken dan Jaap Stam, hoger eindigen dan de huidige twaalfde plaats in de Eredivisie en kwalificeren ze zich in Rotterdam ook dit seizoen voor Europees voetbal. Tegelijkertijd is de ploeg een gevaarlijke outsider in de KNVB-beker, als die tenminste niet wordt gekoppeld aan Ajax in Amsterdam.