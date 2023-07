FOTO In dit bijzondere shirt wil FC Volendam de punten niet laten glippen...

Het nieuwe tenue waarin de club de uitwedstrijden gaat spelen, staat namelijk bomvol met... palingen. In een video op het eigen twitteraccount presenteert FC Volendam dinsdagochtend de nieuwe outfit, waarin het de komende zeventien bezoekjes aan de diverse stadions in Nederland zo weinig mogelijk punten uit handen wil laten glippen.

Onder leiding van trainer Wim Jonk handhaafde de in 2022 gepromoveerde club zich afgelopen seizoen knap in de Eredivisie. ’De Wijdbroeken’ hadden zelfs geen play-offs nodig om degradatie te ontlopen. Na de switch van Jonk binnen de club (hij verruilt de trainerspositie voor die van technisch manager) is Matthias Kohler komend seizoen hoofdcoach aan De Dijk.

FC Volendam opent de Eredivisie op vrijdag 11 augustus, als het Vitesse ontvangt.