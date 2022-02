PEC Zwolle verlaat laatste plaats na spektakelzege bij Cambuur

Al binnen drie minuten was het raak voor Zwolle, nadat de Cambuur-defensie stond te slapen bij een diepe pass. Daishawn Redan gaf voor en Oussama Darfalou zorgde voor de snelle voorsprong voor de Zwollenaren. Drie minuten later was het alweer raak voor de bezoekers. De pass was wederom van Redan, waarna Mees de Wit koel bleef, zijn tegenstander uitkapte en met buitenkant voet de bal in de verre hoek plaatste.

Lang stond de dubbelde voorsprong niet, want na een overtreding op Issa Kallon mocht Cambuur aanleggen vanaf elf meter. en zo stonden er binnen negen minuten drie goals op het scorebord. Robin Maulun was de aangewezen man voor het klusje en hij schoot zuiver binnen. In de fase daarna bleef het tempo hoog, maar de kansen - en dus ook de doelpunten - werden spaarzamer. Toch werd het op slag van rust nog 2-2. Kallon zijn schot leek een makkelijke prooi van Kostas Lamprou, maar de Griekse goalie ging op dramatische wijze in de fout en sloot zich zo naadloos aan in het inmiddels al lange rijtje keepersblunders in de Eredivisie.

Maar PEC deed na de pauze ook wat het voor rust deed. Darfalou gaf aan en Redan was dit keer na twee assists zelf de doelpuntenmaker. Een ook dit keer verdubbelde Zwolle de marge. Bram van Polen liep slim vrij bij een vrije trap en tikte leep de 2-4 binnen. Kort daarop leek na een prachtige goal van uitblinker Redan de wedstrijd echt beslist te worden, maar de VAR constateerde buitenspel van de aanvaller.

Daardoor kon Cambuur nogmaals terugkomen in de wedstrijd. Kallon was andermaal bij de goal betrokken, ditmaal als aangever, en David Sambissa tekende voor de derde Friese treffer van de avond. Enkele minuten later kreeg Cambuur wederom een penalty na hands van Pelle Clement, maar dit keer greep de VAR in in het voordeel van de Zwollenaren.

De Leeuwardenaren kregen wel ruim de tijd om te jagen op de 4-4, want er waren liefst tien minuten blessuretijd. Met meermaals kunst en vliegwerk overleefde Zwolle onder andere een hele rits aan corners.

Door de overwinning staat PEC Zwolle de laatste plaats in de competitie in ieder geval voor een dag af aan Sparta, dat zondag in actie komt tegen Willem II.