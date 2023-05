West Ham-fan Knollsy beschermt spelersvrouw tegen AZ-hooligans en wordt overladen met lof

Op social media en in Engelse kranten wordt Knollsy (dat is zijn bijnaam) overladen met lof. Er is zelfs al een schilderij van hem gemaakt waarop te zien is hoe hij met gescheurd shirt de zwarte capuchons afweert.

Zijn actie wordt op social media vergeleken met de legendarische Slag om Stamford Bridge in 1066, waarbij een Noorse strijder met een bijl op een nauwe brug een heel Saksisch leger tegenhield en er veertig doodde. Ook wordt hij vergeleken met Hodor uit de Game of Thrones.

Vriendin Kehrer belaagd

Knollsy kwam in actie toen de vriendin van West Ham-verdediger Thilo Kehrer werd belaagd. Op een video op Twitter is te zien hoe de grote Knollsy van zich afslaat.

Een vriend van ’Big Mountain’ Knollsy vertelt aan de Daily Mail: „We zaten achter Kehrers vriendin. Knollsy was bezorgd om haar en ging naar de top van de trap om de aanstromende fans af te weren. Hij is ’a lovely bloke’ en deed wat hij dacht dat goed was. Hij stopte ze.”

Oud-West Ham-keeper Graig Forrest is op Twitter vol lof over Knollsy. „Ik ben tegen geweld, maar nu was het nodig! De lafaards hadden een leger nodig om Knollsy te overwinnen.”

Videobericht van aanvoerder Rice

Knollsy is een enorme fan en zeer bekend bij de club. West Ham-captain Declan Rice stuurde hem in 2021 nog een videobericht om hem beterschap te wensen toen hij fysieke problemen had.

De rellen in het AFAS Stadion in Alkmaar uitbraken worden in Britse media breed uitgemeten. De BBC en de Evening Standard spreken van „vreselijke taferelen” in berichten over de aanval van Alkmaarse hooligans.

Op de tribune zaten ook familieleden, partners en vrienden van spelers van West Ham. Toen zij na de overwinning van de Britse ploeg juichten, zochten AZ-fans de confrontatie. Onder meer The Times beschrijft hoe de spelers van West Ham zich mengden in de rellen om hun familie te beschermen.

Night of shame

Op de website van de Daily Mail wordt in grote letters gesproken van „Holland’s night of shame”, een schandalige avond voor Nederland. De Daily Star spreekt van een „schandelijke reactie” van de AZ-achterban op de winst van West Ham.

Een aanwezige verslaggever van Sky News merkt op dat „het even duurde” voordat stewards reageerden op de rellen. Toen de politie zich in de rel mengde, was de chaos compleet volgens de verslaggever.

Een week eerder werden in het Olympisch Stadion in Londen juist familieleden en vrienden van AZ-fans aangevallen toen ze juichten om een doelpunt tegen West Ham.

Bron: Noordhollands Dagblad