San Marino met opvallende invaller tegen België

Elia is een van de drie profvoetballers die de selectie rijk is, maar dinsdag op de training liep hij een ernstige knieblessure op en hij is maanden uitgeschakeld.

Zijn jongere neef Simone werkt in het dagelijkse leven voor het transportbedrijf van zijn vader. Soms rijdt hij ook zelf met een bus. De 19-jarige spits Nicola Nanni is vanavond de enige profvoetballer op het terrein. Hij is eigendom van Crotone (Serie B), maar wordt uitgeleend aan Monopoli in de Serie C.

Van de andere spelers is Matteo Vittaioli de ster. In 2015 scoorde hij het eerste uitdoelpunt in veertien jaar voor San Marino. In het dagelijkse leven is hij een arbeider. Naast hem op het middenveld speelt Mattia Giardi, die zijn kost verdient als bioboer.

Alex Gasperoni (35) is de enige overblijver van de vorige wedstrijd van San Marino tegen België. De bediende in een lampenwinkel start wellicht op de bank.