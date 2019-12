Hotel vervangt veelbesproken ’losersvlucht’ bij Spelen Tokio

NOC*NSF heeft kamers geboekt in een hotel in de Japanse hoofdstad van waaruit atleten, die vroegtijdig worden uitgeschakeld of van wie de sport erop zit, de rest van de Spelen kunnen bijwonen. Dat vertelde Pieter van den Hoogenband, chef de mission in Tokio, dinsdag in Amsterdam.

BIj Rio 2016 was er veel kritiek op de vroege gedwongen aftocht van uitgesporte atleten, die naar huis moesten omdat ze anders nog actieve sporters in de weg zouden zitten. De vlucht kreeg de weinig vleiende bijnaam ’losersvlucht’.

Openingsceremonie

Tijdens de bijeenkomst werd ook bekendgemaakt dat alle Nederlandse atleten zelf mogen kiezen of ze tijdens de Olympische Spelen van Tokio aanwezig zijn bij de openingsceremonie. In het verleden gold voor leden van TeamNL de zogenoemde 48-uursregel. Sporters die binnen 48 uur na de opening in actie moesten komen waren niet welkom.

„Het was een goede regel om mensen tegen zichzelf te beschermen, dat ze bijvoorbeeld niet bevangen werden door de grootsheid van de Spelen”, vertelde chef de mission Pieter van den Hoogenband in Amsterdam. „Maar de bewustwording is steeds groter. Het is volgens mij niet meer nodig.”

Bekijk ook: Bertens in dubio over Olympische Spelen

Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, beaamde dat. „Ik heb ook geleerd van eerdere ervaringen. Met Dorian van Rijsselberghe bijvoorbeeld, die in Londen vijf uur moest reizen vanuit de zeillocatie om er toch maar bij te zijn. En van Jean-Julien Rojer, de tennisser die we in 2012 niet toestonden naar de opening te komen. Hij zei later: dit is een van de ergste dingen die ik heb meegemaakt.” Rojer was er vier jaar later in Rio wel bij. Toen werd de regel, die nu is afgeschaft, al niet meer strikt gehanteerd.