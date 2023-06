Estafetteloopsters beste op 4x100 meter op EK voor landenteams

N'ketia Seedo, Lieke Klaver, Jamile Samuel en Tasa Jiya kwamen in het Poolse Chorzów tot een tijd van 42,61 seconden. Daarmee bleef het viertal Polen (42,97) en Spanje (43,13) duidelijk voor.

Het was de derde zege voor de Nederlandse atletiekploeg op de EK die onderdeel zijn van de Europese Spelen in Polen. Vrijdag was Femke Bol de beste op de 400 meter en later op de avond won Menno Vloon het polsstokhoogspringen.