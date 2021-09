Sport Kort:Jeffrey Herlings wint opnieuw in Turkije

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Jeffrey Herlings wint in Turkije ook Grote Prijs van Afyon

15.58 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft drie dagen na zijn zege in de Grote Prijs van Turkije ook de Grote Prijs van Afyon op zijn naam gezet. Op hetzelfde circuit in Afyonkarahisar pakte de Brabander de zege door de eerste manche te winnen en tweede te worden in de tweede manche.

Herlings was de gelukkige winnaar in een razendspannende eerste manche. Na een race waarin de top 4 heel dicht bij elkaar zat, profiteerde de KTM-coureur in de slotronde van de val van de Fransman Romain Febvre. Herlings won voor de Italiaan Antonio Cairoli en wereldkampioen Tim Gajser uit Slovenië.

In de tweede manche werd Herlings op 6 seconden tweede achter de ongenaakbare Gajser, maar met 47 punten pakte hij er twee meer dan de Sloveense Honda-coureur. In de strijd om het wereldkampioenschap liep de Nederlander daardoor weer 2 punten in op Gajser die met 355 punten aan de leiding gaat. Herlings staat vierde met 321 punten.

Dressuurruiters vijfde in landenwedstrijd EK

15.12 uur: De Nederlandse dressuurruiters zijn in de landenwedstrijd van het Europees kampioenschap als vijfde geëindigd. Slotrijder Hans Peter Minderhoud kwam in het Duitse Hagen met Glock’s Dream Boy tot een score van 74,503 procent. Daardoor kwam Oranje uit op de vijfde plaats.

Eerder op de dag had Dinja van Liere met Haute Couture een score van 74,208 procent neergezet. Daarmee steeg de equipe van bondscoach Alex van Silfhout nog naar plaats 4. De openingsdag met de eerste twee combinaties was afgesloten als vijfde. Marlies van Baalen en Adelinde Cornelissen waren met hun tienjarige Totilas-zonen Go Legend en Governor uitgekomen op respectievelijk 72,531 en 72,484 procent (het schrapresultaat). Oranje kwam daarmee uit op een totaal van 221,242.

Het goud was voor Duitsland (238,944). De equipe met onder anderen Isabell Werth (Weihegold OLD) en de excellerende Jessica von Bredow-Werndl (Dalera BB) hield de teams van Groot-Brittannië en Denemarken achter zich. Het was de derde Europese dressuurtitel op rij voor de Duitse ploeg.

Voetballers Zweden toch niet voor trainingsstage naar Qatar

13.56 uur: De nationale voetbalploeg van Zweden ziet af van een trainingsstage komende winter in Qatar. De voetbalbond van het Scandinavische land nam die beslissing na kritiek die verband houdt met het lot van buitenlandse arbeidskrachten in Qatar in de aanloop naar het wereldkampioenschap in 2022.

„Na overleg dinsdagavond is het duidelijk dat de clubs unaniem tegen het organiseren van deze tournee in Qatar zijn”, zei bondsvoorzitter Håkan Sjöstrand in een verklaring. „We zullen naar een alternatief kijken. Zeker is dat de tournee van januari niet in het Qatarese Doha zal worden gehouden.”

De trainingsstage in Doha, een gewoonte sinds 2019, riep vragen op omdat de Zweedse voetbalbond, samen met de andere Scandinavische federaties, bij wereldvoetbalbond FIFA actie heeft gevoerd om de situatie van arbeidsmigranten in Qatar te verbeteren. Daar zouden de voorbije jaren al duizenden buitenlandse arbeiders overleden zijn bij de bouw van infrastructuur voor het WK 2022.

Persbureau Kyodo: Japan geeft organisatie WK clubs terug

12.42 uur: Japan gaat het wereldkampioenschap voetbal voor clubs later dit jaar niet organiseren. De maatregelen rondom het coronavirus en de beperking van het aantal toeschouwers hebben de Japanse voetbalbond ertoe gebracht de organisatie van het toernooi terug te geven, meldt het Japanse persbureau Kyodo.

Het jaarlijkse voetbaltoernooi waarin de zes kampioenen van de zes grote continentale voetbalbonden het tegen elkaar opnemen staat gepland voor december.

„Het risico op toenemende besmettingen en de problemen om het toernooi winstgevend te maken vanwege een verwachte limiet op het aantal toeschouwers hebben voor deze beslissing gezorgd”, schrijft Kyodo.

De Japanse voetbalbond is volgens de berichten in gesprek met wereldvoetbalbond FIFA, die mogelijk besluit het toernooi te verschuiven naar het begin van volgend jaar. De FIFA wilde tegen persbureau AFP het nieuws nog niet bevestigen.

Dressuurruiters voorlopig vierde op EK

12.02 uur: Dankzij Dinja van Liere zijn de Nederlandse dressuurruiters woensdag een plaats opgeschoven in de landenwedstrijd op het Europees kampioenschap. Van Liere kwam met Haute Couture uit op een score van 74,208 procent. De equipe van bondscoach Alex van Silfhout klom een plaatsje en staat nu vierde.

Dinsdag waren in het Duitse Hagen Marlies van Baalen en Adelinde Cornelissen al in actie gekomen met hun tienjarige Totilas-zonen Go Legend en Governor. Zij kwamen respectievelijk tot scores van 72,531 en 72,484 procent. Namens Nederland komt Hans Peter Minderhoud nog in actie.

„Haute Couture is in topvorm”, concludeerde Van Liere, die door een administratieve fout niet met haar toppaard Hermès aan de Olympische Spelen kon deelnemen. Met Haute Couture was ze reserve in Tokio. „Hermès heeft vakantie gehad. Die is ook wel in vorm en gaat volgende week mee naar Aken. Die heeft nog wel een week extra nodig om in topvorm te komen.” Volgende week is het CHIO van Aken.