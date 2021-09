Sport Kort: volleyballers op EK nu tegen Portugal

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Volleyballers in achtste finales EK tegen Portugal

23:05 uur De Nederlandse volleyballers treffen Portugal in de achtste finales van het Europees kampioenschap. Het duel vindt zondag plaats in het Poolse Gdansk. De wedstrijd begint om 17.30 uur.

Portugal verzekerde zich in poule A van de vierde plaats dankzij een overwinning in de laatste groepswedstrijd tegen Griekenland (3-1). Nederland eindigde eerder in poule C in Finland knap op de eerste plek.

Nederland en Portugal troffen elkaar voor het laatst in 2017 tijdens de World League. Op het tweede niveau van die competitie won Oranje met 3-1.

Nederland staat op de wereldranglijst op de veertiende plek. Portugal bezet de 37e positie.

IOC-voorzitter: olympische atleten Afghanistan zijn veilig

21:01 uur Alle olympische atleten uit Afghanistan zijn in veiligheid. Volgens Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, zijn ze sinds de Taliban de macht in het land hebben overgenomen gevlucht. Hij heeft het dan over sporters die deelnamen aan de Olympische Spelen en Paralymische Spelen van Tokio de afgelopen zomer én kandidaten voor de Winterspelen van Peking, begin volgend jaar.

In het laatste geval gaat het om twee atleten. "Ze zijn ergens anders, kunnen trainen en we hopen dat ze erin slagen zich te kwalificeren voor Peking", aldus Bach. "We hebben geprobeerd zoveel mogelijk te helpen. Het zal niemand verbazen dat gezien de omstandigheden onze focus daarbij lag op vrouwen en meisjes", vervolgde de Duitser.

Volgens Bach wordt er hard aan gewerkt meer mensen die bij de olympische beweging horen uit Afghanistan weg te halen. "We hebben ze de juiste papieren bezorgd, ze zouden moeten kunnen vertrekken."

IOC schorst Noord-Korea tot eind 2022

19:19 uur Noord-Korea zal ook bij de Winterspelen van Peking 2022 ontbreken. Het Internationaal Olympisch Comité IOC heeft het geïsoleerde land tot eind 2022 geschorst vanwege het besluit om weg te blijven bij de Zomerspelen onlangs in Japan.

Het olympisch comité van Noord-Korea zal gedurende de schorsing geen financiële steun van het IOC ontvangen. Ook kunnen de Noord-Koreanen de door sancties eerder opgeschorte uitkeringen nu definitief vergeten.

Noord-Korea trok zich in april van dit jaar terug als deelnemer in Tokio. Het Noord-Koreaanse ministerie van sport voerde de coronapandemie als reden op voor de afmelding.

Duitse voetbalbaas: zes coronagevallen bij 73 wedstrijden

18.17 uur: Bij de 73 professionele voetbalwedstrijden die dit seizoen in het Duitse voetbal zijn gespeeld met toeschouwers hebben zich zes coronagevallen voorgedaan. Christian Seifert, de baas van de organiserende instantie, zei zich bij de bekendmaking van de cijfers te baseren op data-onderzoek van de gezondheidsdiensten.

In de Bundesliga zijn inmiddels drie speeldagen geweest, op het tweede niveau vijf. Daarbij kwam een wedstrijd om de Supercup. Volgens Seifert waren bij al deze wedstrijden 900.000 toeschouwers aanwezig. De stadions in Duitsland mogen vooralsnog slechts gedeeltelijk bezet zijn.

„Hieruit blijkt dat het onzin is voetbalwedstrijden als potentiële ’superspreaders’ aan te wijzen”, aldus Seifert. „De deskundigen zeggen dat ze voorzichtig willen zijn, maar ze moeten oppassen dat ze niet wereldvreemd worden. Alleen met verstandig beleid win je het vertrouwen van mensen.”

Voorzitter ijshockeybond Belarus geschorst wegens discriminatie

17.40 uur: De internationale ijshockeyfederatie (IIHF) heeft Dmitry Baskov, de voorzitter van de ijshockeybond van Belarus, voor vijf jaar geschorst. Baskov krijgt die straf vanwege onder meer discriminatie van atleten om hun politieke opvattingen.

Volgens de disciplinaire raad van de IIHF heeft Baskov geprobeerd „om anderen direct te beïnvloeden om de regering van Belarus te steunen en heeft hij atleten uit het land bedreigd en gediscrimineerd vanwege hun politieke opvattingen.” Baskov heeft volgens het oordeel zijn functie als vertegenwoordiger van het ijshockey misbruikt om de huidige president van Belarus, Aleksandr Loekasjenko, te steunen.

De ijshockeybond van Belarus liet weten de schorsing van Baskov onacceptabel te vinden en overweegt in beroep te gaan bij het internationaal sporttribunaal CAS.

Portugees Carlos Queiroz bondscoach Egyptische voetballers

17.31 uur: Carlos Queiroz is benoemd tot bondscoach van de Egyptische voetballers. Hij volgt Hossam Badri op, die onlangs was ontslagen. De Portugees krijgt twee Egyptische assistenten, Diaa al-Sayed en Essam al-Hadary.

Na het tegenvallende gelijkspel tegen Gabon (1-1) in het kader van de kwalificatie van de wereldtitelstrijd besloot de nationale bond van het land de hele technische staf naar huis te sturen. Na zijn vertrek bij de Colombiaanse voetbalbond, eind 2020, zat Queiroz zonder werk.

Queiroz was eerder onder meer bondscoach van Portugal. Hij werkte ook bij Real Madrid, Sporting Portugal en was assistent van Alex Ferguson bij Manchester United.

Liverpool-aanvaller Mohamed Salah is één van de bekendste spelers van het Egyptische nationale team.

Jeffrey Herlings wint in Turkije ook Grote Prijs van Afyon

15.58 uur: Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft drie dagen na zijn zege in de Grote Prijs van Turkije ook de Grote Prijs van Afyon op zijn naam gezet. Op hetzelfde circuit in Afyonkarahisar pakte de Brabander de zege door de eerste manche te winnen en tweede te worden in de tweede manche.

Herlings was de gelukkige winnaar in een razendspannende eerste manche. Na een race waarin de top 4 heel dicht bij elkaar zat, profiteerde de KTM-coureur in de slotronde van de val van de Fransman Romain Febvre. Herlings won voor de Italiaan Antonio Cairoli en wereldkampioen Tim Gajser uit Slovenië.

In de tweede manche werd Herlings op 6 seconden tweede achter de ongenaakbare Gajser, maar met 47 punten pakte hij er twee meer dan de Sloveense Honda-coureur. In de strijd om het wereldkampioenschap liep de Nederlander daardoor weer 2 punten in op Gajser die met 355 punten aan de leiding gaat. Herlings staat vierde met 321 punten.

Dressuurruiters vijfde in landenwedstrijd EK

15.12 uur: De Nederlandse dressuurruiters zijn in de landenwedstrijd van het Europees kampioenschap als vijfde geëindigd. Slotrijder Hans Peter Minderhoud kwam in het Duitse Hagen met Glock’s Dream Boy tot een score van 74,503 procent. Daardoor kwam Oranje uit op de vijfde plaats.

Eerder op de dag had Dinja van Liere met Haute Couture een score van 74,208 procent neergezet. Daarmee steeg de equipe van bondscoach Alex van Silfhout nog naar plaats 4. De openingsdag met de eerste twee combinaties was afgesloten als vijfde. Marlies van Baalen en Adelinde Cornelissen waren met hun tienjarige Totilas-zonen Go Legend en Governor uitgekomen op respectievelijk 72,531 en 72,484 procent (het schrapresultaat). Oranje kwam daarmee uit op een totaal van 221,242.

„Het is geen medaille geworden”, reageerde bondscoach Alex van Silfhout. „Ik mis hier toch wel een ruiter van het kaliber Edward Gal. Toch mag ik niet ontevreden zijn met drie jonge combinaties in het team. Nu valt het met Dream Boy en Hans Peter wat tegen, terwijl die in Tokio juist heel goed presteerde. Wij roepen wel dat we in ons land goede jonge combinaties hebben, maar de andere landen zitten ook niet stil. Daar zie je ook steeds goede combinaties naar boven komen. Kijk maar naar Denemarken en Zweden. Ik denk dat we aan de bak moeten om er de komende jaren weer op het podium bij te staan.”

Hans Peter Minderhoud over zijn tegenvallende prestatie: „Dream Boy was tot gisteren echt heel goed in vorm. Vandaag bij de warming-up was dat gevoel weg. En dat bleef tijdens de wedstrijd ook zo. Het was helemaal niet zo sprankelend als normaal. Ik had graag wat meer voor het team willen doen, al had ik voor een medaille meer dan 80 procent moeten halen. Maar het was gewoon niet goed genoeg.”

Het goud was voor Duitsland (238,944). De equipe met onder anderen Isabell Werth (Weihegold OLD) en de excellerende Jessica von Bredow-Werndl (Dalera BB) hield de teams van Groot-Brittannië en Denemarken achter zich. Het was de derde Europese dressuurtitel op rij voor de Duitse ploeg.

Donderdag wordt het evenement vervolgd met het individuele onderdeel Grand Prix Special.

Voetballers Zweden toch niet voor trainingsstage naar Qatar

13.56 uur: De nationale voetbalploeg van Zweden ziet af van een trainingsstage komende winter in Qatar. De voetbalbond van het Scandinavische land nam die beslissing na kritiek die verband houdt met het lot van buitenlandse arbeidskrachten in Qatar in de aanloop naar het wereldkampioenschap in 2022.

„Na overleg dinsdagavond is het duidelijk dat de clubs unaniem tegen het organiseren van deze tournee in Qatar zijn”, zei bondsvoorzitter Håkan Sjöstrand in een verklaring. „We zullen naar een alternatief kijken. Zeker is dat de tournee van januari niet in het Qatarese Doha zal worden gehouden.”

De trainingsstage in Doha, een gewoonte sinds 2019, riep vragen op omdat de Zweedse voetbalbond, samen met de andere Scandinavische federaties, bij wereldvoetbalbond FIFA actie heeft gevoerd om de situatie van arbeidsmigranten in Qatar te verbeteren. Daar zouden de voorbije jaren al duizenden buitenlandse arbeiders overleden zijn bij de bouw van infrastructuur voor het WK 2022.

Persbureau Kyodo: Japan geeft organisatie WK clubs terug

12.42 uur: Japan gaat het wereldkampioenschap voetbal voor clubs later dit jaar niet organiseren. De maatregelen rondom het coronavirus en de beperking van het aantal toeschouwers hebben de Japanse voetbalbond ertoe gebracht de organisatie van het toernooi terug te geven, meldt het Japanse persbureau Kyodo.

Het jaarlijkse voetbaltoernooi waarin de zes kampioenen van de zes grote continentale voetbalbonden het tegen elkaar opnemen staat gepland voor december.

„Het risico op toenemende besmettingen en de problemen om het toernooi winstgevend te maken vanwege een verwachte limiet op het aantal toeschouwers hebben voor deze beslissing gezorgd”, schrijft Kyodo.

De Japanse voetbalbond is volgens de berichten in gesprek met wereldvoetbalbond FIFA, die mogelijk besluit het toernooi te verschuiven naar het begin van volgend jaar. De FIFA wilde tegen persbureau AFP het nieuws nog niet bevestigen.

Dressuurruiters voorlopig vierde op EK

12.02 uur: Dankzij Dinja van Liere zijn de Nederlandse dressuurruiters woensdag een plaats opgeschoven in de landenwedstrijd op het Europees kampioenschap. Van Liere kwam met Haute Couture uit op een score van 74,208 procent. De equipe van bondscoach Alex van Silfhout klom een plaatsje en staat nu vierde.

Dinsdag waren in het Duitse Hagen Marlies van Baalen en Adelinde Cornelissen al in actie gekomen met hun tienjarige Totilas-zonen Go Legend en Governor. Zij kwamen respectievelijk tot scores van 72,531 en 72,484 procent. Namens Nederland komt Hans Peter Minderhoud nog in actie.

„Haute Couture is in topvorm”, concludeerde Van Liere, die door een administratieve fout niet met haar toppaard Hermès aan de Olympische Spelen kon deelnemen. Met Haute Couture was ze reserve in Tokio. „Hermès heeft vakantie gehad. Die is ook wel in vorm en gaat volgende week mee naar Aken. Die heeft nog wel een week extra nodig om in topvorm te komen.” Volgende week is het CHIO van Aken.