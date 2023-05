Premium Het beste van De Telegraaf

Nikola ’The Joker’ Jokic kielhaalt King James in NBA

Door Renze Lolkema

Nikola Jokic van de Denver Nuggets begaat een fout tegen LeBron James. De absolute uitblinker hielp zijn ploeg met onder meer 30 punten wel aan een zege bij LA Lakers (111-113). Ⓒ Getty Images via AFP

AMSTERDAM - LeBron James had vannacht met nog vier seconden op de klok het seizoen voor zijn LA Lakers kunnen verlengen. Alleen, King James had ook de vermoeiende serie tegen de Denver Nuggets in zijn benen. Hij kwam daarom net niet hoog genoeg om zijn verdedigers te verrassen en er nog een verlenging uit te persen. Daardoor plaatste Denver zich voor het eerst in zijn 47-jarige bestaan voor de NBA-finale.