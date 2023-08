FC Twente-trainer Joseph Oosting moet flink puzzelen voor Europees duel

Voor de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Conference League tegen FC Riga kan Oosting behalve op Gijs Smal, die een kuitblessure heeft opgelopen en weken aan de kant staat, geen beroep doen op de man in vorm Sem Steijn. De maker van de winnende goal in de thuiswedstrijd tegen Hammarby IF én belangrijke gelijkmaker in de verlenging van de uitwedstrijd heeft enkelklachten.

Mede doordat de aanwinsten Naci Ünüvar en Younes Taha niet fit genoeg zijn voor een basisplaats – het is twijfelachtig of Taha überhaupt in actie kan komen – gaat Oosting tegen FC Riga flink schuiven in zijn basisopstelling. Michel Vlap, die tegen Hammarby hangend op links speelde, neemt de plek van nummer 10 Steijn in. Ricky van Wolfswinkel vult ditmaal de ‘linksbuitenpositie’ in als valse spits, die vanaf links komst. De absentie van Smal lost Oosting op door Joshua Brenet over te laten komen van de rechtsbackpositie, waardoor er rechts achterin een plek vrijkomt voor de IJslander Alfons Sampsted.

Kracht van Riga

Oosting is op zijn hoede voor de kracht van FC Riga, dat een internationaal gezelschap is met spelers uit onder andere Congo, Peru, Servië, Costa Rica, Frankrijk, Brazilië, Nigeria, Finland, Senegal, Ivoorkust, Kroatië en ook nog een paar Letten. In de vorige ronde rekende FC Riga af met het Hongaarse Kecskeméti TE. ,,Riga FC speelt al jarenlang bovenin mee in Letland”, aldus Oosting. ,,Je kan ze een beetje vergelijken met Hammarby. Ze spelen 5-3-2, veel vanuit de omschakeling en de lange bal. Het is voor ons zaak dat we ze uit elkaar kunnen spelen zodat we tot kansen kunnen komen. Dit zijn de wedstrijden waarin de we volgende stap kunnen zetten, ook op voetballend gebied.”

Geheel tegen de gewoonte in zal FC Twente tegen FC Riga morgenavond (aanvang 20.00 uur) niet voor een volle bak spelen. Als straf voor de ongeregeldheden na de wedstrijd tegen Hammarby IF moet Vak P leeg blijven. In totaliteit worden zo’n 25.000 supporters verwacht in de Grolsch Veste. ,,Je wil altijd in een volle Grolsch Veste spelen, dat is een feest. Nu is er een belangrijk vak leeg en dat is jammer, ik had natuurlijk liever gezien dat het bomvol was en dat de sfeer er vanaf spatte. Maar ik denk dat dat morgen ook wel gaat gebeuren”, aldus Oosting.