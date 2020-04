Ook Bas Dost en co leveren salaris in

De club uit de Duitse Bundesliga heeft het financieel moeilijk, doordat als gevolg van de coronacrisis er voorlopig niet wordt gespeeld.

Ook trainers en directieleden hebben zich bij het voorstel aangesloten. Voor een groot deel van het kantoorpersoneel is werktijdverkorting aangevraagd.

Ook in de Bundesliga zijn plannen het seizoen, vermoedelijk dan zonder publiek, nog uit te spelen. Of dit lukt is onduidelijk.