AZ zet alles op alles om rampstart zoals in 2021 te voorkomen

„Wij willen absoluut beter starten dan vorig seizoen en Go Ahead Eagles is de eerste tegenstander om dat voor elkaar te krijgen. Dat heeft alles te maken met hoe je begint in de voorbereiding”, aldus Jansen op het clubkanaal.

„Als je kijkt naar vorig seizoen dan hadden de wedstrijden waarin we punten lieten liggen allemaal hun eigen verhaal, bijzondere wedstrijden met best aparte uitslagen. Daardoor verloren we een hoop punten en waren we eigenlijk vanaf het begin aan het inhalen. Dat willen we nu ten koste van alles voorkomen. De mindset daarin is heel belangrijk.”

AZ sluit de eerste speelronde zondag om 16.45 uur af in Alkmaar. „Ik hoop dat de ploeg er beter voorstaat om dat in het begin van de Eredivisie goed op te pakken en dat we ervoor zorgen dat we de nodige punten pakken, waardoor we goed in de ’wedstrijd’ blijven zitten.”

AZ werd vorig seizoen uiteindelijk vijfde en verzekerde zich via de play-offs van een plek in de voorronden van de Conference League. Daarin werd donderdag met 1-0 verloren van het Schotse Dundee United.

Groningen

Trainer Frank Wormuth is gespannen voor zijn eerste Eredivisiewedstrijd met FC Groningen, zondag thuis tegen het gepromoveerde FC Volendam. De Duitse trainer zegt dat hij niet goed weet hoe zijn team ervoor staat. „In de voorbereiding speel je alleen oefenwedstrijden. Zondag zijn de belangen heel anders”, zei hij.

Frank Wormuth Ⓒ Pro Shots

„Natuurlijk zeggen mensen vaak dat het een ’gewone’ wedstrijd is, zoals alle andere”, aldus Wormuth verder over zijn officiële debuut. „Maar alles is nieuw voor me: nieuwe club, nieuwe staf, nieuwe spelers en een nieuw seizoen. En nu het allemaal dichterbij komt, kan ik wel zeggen dat ik het begin te voelen. Ik ben uiteraard heel nieuwsgierig, net als al onze supporters, denk ik.”

Wormuth kan in ieder geval niet beschikken over de geblesseerden Marin Sverko, Emmanuel Matuta en Nordin Musampa. De 61-jarige Wormuth werd half mei ontslagen bij Heracles Almelo, dat een matig seizoen kende en uiteindelijk zelfs degradeerde.