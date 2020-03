UFC-baas wil niet wijken voor corona: ’Kritiek komt van de grootste watjes’

Zo werd er afgelopen weekeinde door de MMA-vechters gewoon gevochten (zonder publiek) in Brazilië. Ook is de UFC van plan om het grote gevecht tussen Khabib Nurmagomedov en Tony Ferguson (op 18 april) in New York te laten plaatsvinden. De Amerikaanse metropool heeft ook te maken met verscheidene gevallen van corona. „Dat gevecht gaat sowieso door, desnoods doen we het op de maan.”

Op Instagram beet White van zich af. „Ga op internet kijken, en kijk naar die mensen. Dit is een feit: de grootste watjes op aarde hebben kritiek op de grootste, bruutste sport op de planeet. Wat verwacht je dan dat ze zeggen?”, zei de Amerikaan volgens The Score. „Luister, de media mogen zoveel onzin verkopen als ze willen. Zij hoeven geen families te voeden. Zij hebben geen mensen die op ze rekenen.”

White zei ook nog: „Ons programma gaat door. Elke vechter die bij mij onder contract staat, moet drie keer per jaar vechten. Ik zal ervoor zorgen dat dit gaat gebeuren.”

Wordt ongetwijfeld vervolgd.