Irene Schouten wint met messcherpe tijd drie kilometer op EK

Antoinette de Jong heeft na de eerste dag bij de EK allround in Heerenveen de leiding genomen in het klassement. De titelhoudster verloor op de 3000 meter echter een flink deel van haar voorsprong op Schouten. De Jong eindigde als derde in 4.02,19 minuten.

Marathonschaatsster Schouten liet zich door een snelle start van haar tegenstandster Voronina niet gek maken en reed haar eigen race. In de slotronde nam de sterke kopvrouw van Team Zaanlander alsnog afstand van de wereldkampioene op de 5000 meter. Schouten eindigde in de derde tijd ooit in Thialf gereden. Ze finishte eind december in Heerenveen in optimale omstandigheden, met een lage luchtdruk, in 3.57,87.

In de tussenstand na twee afstanden leidt De Jong met een marge van 0,79 seconden op nummer 2 Schouten. De Russin Natalia Voronina, die op de 3000 meter de tweede tijd neerzette (3.58,62), moet zondag op de 1500 meter 1,28 seconden goedmaken op de klassementsleidster. Joy Beune staat op de zesde plek in de algemene rangschikking, op 3,17 van De Jong. De EK-debutante reed op de 3000 meter de vijfde tijd: 4.03,18.