Leclerc: ’Dan kies ik voor Verstappen’

„Als ik zeker wil zijn dat ik finish, kies ik voor Lewis”, counterde Leclerc met een lach. „Als ik lol wil trappen en écht close wil racen, kies ik voor Max.”

De Monegask ging vervolgens dieper in op zijn antwoorden. „Lewis is extreem slim als coureur. Ik leer heel veel van hem als ik hem tegen kom op de baan. Hij weet altijd wat je gaat doen. Dat maakt hem zo goed. Lewis is geen agressieve coureur, hij kan vooral heel goed anticiperen.”

Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Max Verstappen lijken de aangewezen coureurs om de komende jaren met elkaar om de titel te strijden, gezien hun intrinsieke kwaliteiten. Ⓒ AFP

Wat betreft Verstappen, met wie hij vorig jaar geregeld in de clinch lag - denk bijvoorbeeld aan de races in Oostenrijk en Engeland, is Leclerc op een andere manier vol lof.

„Het is altijd mooi om tegen Max te racen, als je met hem knokt is er zelden veel ruimte. Maar dat vinden we allemaal toch ook zo mooi aan Formule 1? Soms is het op de limiet, soms is het erover. Daar kan ik van genieten.”

Bekijk ook: Hamilton droomt weg bij speciale foto met Senna

Max Verstappen, Lewis Hamilton en Charles Leclerc op het podium na de slotrace van vorig seizoen. Ⓒ EPA

Start

Het is nog onzeker wanneer het nieuwe Formule 1-seizoen van start gaat. De openingsrace is vanwege het coronavirus al meerdere malen uitgesteld. Momenteel lijkt Oostenrijk in juli de eer ten deel te vallen.

Of de Grand Prix van Zandvoort dit jaar nog wordt verreden is onduidelijk. De laatste keer dat de koningsklasse Nederland aandeed was in 1985.