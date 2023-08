LIVE Alles opnieuw bij elkaar in Vuelta, peloton bereidt zich voor op massasprint

Kaden Groves heeft dinsdag de vierde etappe van de Ronde van Spanje op zijn naam geschreven en is direct ook de belangrijkste kandidaat om woensdag weer toe te slaan. De etappe van Morella naar Burriana over 186,2 kilometer gaat veel op en af, maar voornamelijk in dalende lijn en zonder veel echte hindernissen. De enige gecategoriseerde klim is de Collado de la Ibola met een top op 54 kilometer van de finish. Een ideaal parcours dus voor de Austaliër.

De start van de vijfde etappe. Ⓒ ANP/HH