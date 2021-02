UEFA opent zaak tegen Roemeense arbiters na racisme-rel in Champions League

De vierde official, de Roemeen Sebastian Coltescu, zou zich in die wedstrijd racistisch hebben uitgelaten richting de assistent-trainer van de Turkse club, Pierre Webo. De spelers van beide clubs besloten daarop van het veld te stappen.

De wedstrijd werd na 13 minuten stilgelegd, na een discussie aan de zijlijn over de rode kaart die Webo had gekregen nadat hij zich boos had gemaakt over een beslissing van de scheidsrechter. De wedstrijd werd pas een dag later hervat nadat de arbitrale leiding was vervangen.

Racisme

Webo, een voormalig international van Kameroen, zei dat Coltescu hem had beledigd door met een racistische term naar hem te wijzen. De UEFA liet daarop een onderzoek uitvoeren, ook naar de rol van grensrechter Octavian Sovre.

„Een tuchtrechtelijke zaak is geopend tegen Sebastian Constantin Coltescu en Octavian Sovre voor een mogelijke overtreding van artikel 11 van de disciplinaire reglementen van de UEFA”, liet de Europese voetbalbond weten. Artikel 11 gaat over de gedragsregels.