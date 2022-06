LIVE Oranje buigt 2-0 achterstand tegen Polen snel om in 2-2

Het duel tussen Nederland en Polen is om 20.45 uur begonnen en is live te volgen via Telesport.

Oranje is na twee duels nog zonder puntenverlies in de Nations League. Nederland won de eerste groepswedstrijd tegen België in Brussel (4-1). Virgil van Dijk ontbreekt zoals bekend tegen Polen. De aanvoerder viert sinds zaterdag vakantie en wordt dus opnieuw vervangen door De Vrij.

Bij Polen ontbreekt sterspeler Robert Lewandowski. De spits van Bayern München krijgt rust, net als oud-Ajacied Arek Milik. Polen won vorige week van de tweede keus van Wales (2-1) en verloor afgelopen woensdag van België (6-1).

