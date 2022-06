Oranje jaagt tegen Polen op ’hattrick’ in Nations League

Oranje is na twee duels nog zonder puntenverlies in de Nations League. Nederland won de eerste groepswedstrijd tegen België in Brussel (4-1). Virgil van Dijk ontbreekt tegen Polen. De aanvoerder viert sinds zaterdag vakantie. Stefan de Vrij of Matthijs de Ligt zal hem vervangen.

Polen won vorige week van de tweede keus van Wales (2-1) en verloor afgelopen woensdag van België (6-1). Czesław Michniewicz wilde vrijdag nog niet zeggen of hij zijn grote vedette Robert Lewandowski laat starten in Rotterdam. Hij wil de topscorer van Bayern München dinsdag sowieso opstellen tijdens het thuisduel met België. Arkadiusz Milik, Kamil Jóźwiak en Kamil Glik krijgen vermoedelijk rust.

Het duel tussen Nederland en Polen begint om 20.45 uur en is live te volgen via Telesport.