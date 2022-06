Robert Lewandowski ontbreekt in Rotterdam Oranje start met De Vrij en Flekken tegen Polen

Kopieer naar clipboard

Het Nederlands elftal speelt zaterdag tegen Polen. Ⓒ ProShots

Het Nederlands elftal speelt in een uitverkochte Kuip tegen Polen in de Nations League met met Mark Flekken in het doel. Ook Stefan de Vrij staat in de basis. Memphis Depay draagt de aanvoerdersband.