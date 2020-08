'Compromis over Chong: niet naar Wit-Rusland, wel tegen Noren'

Werder Bremen maakte maandag bekend dat er met de KNVB een compromis over Chong is gesloten. De Nederlandse voetbalbond was telefonisch nog niet bereikbaar om de mededeling vanuit Bremen te bevestigen.

Werder Bremen liet eerder weten dat de club niet van plan was om Chong deze week af te staan aan Jong Oranje vanwege de coronacrisis. Wit-Rusland geldt als risicogebied wat betreft het longvirus en dat zou betekenen dat hij bij terugkeer in Duitsland uit voorzorg eerst in quarantaine moet gaan. Werder Bremen zag dat niet zitten, maar heeft nu dus naar eigen zeggen een akkoord bereikt met de KNVB.

Ook Hertha BSC uitte zondag grote twijfels over het duel in Wit-Rusland. Interim-bondscoach Marcel Groninger van Jong Oranje heeft drie spelers van de Berlijnse voetbalclub opgeroepen: Javairô Dilrosun, Deyovaisio Zeefuik en Daishawn Redan. Het is nog onduidelijk of dit drietal wel naar Wit-Rusland gaat. Feyenoord wil de opgeroepen doelman Justin Bijlow ook liever niet vrijgeven.

Normaal gesproken zijn clubs verplicht hun spelers af te staan aan de nationale ploegen. Vanwege de huidige problematiek met het coronavirus heeft de wereldvoetbalbond FIFA onlangs in samenspraak met de Europese federatie UEFA besloten dat de clubs hun spelers thuis mogen houden als ze anders minimaal vijf dagen in quarantaine zouden moeten gaan.

Voor de internationals van het Nederlands elftal heeft de overheid al een uitzondering gemaakt. Zij hoeven niet in quarantaine na verblijf in een als ’oranje’ aangemerkt gebied. De overheid beslist op korte termijn over een definitieve regeling voor alle internationale topsporters, onder wie ook de spelers van Jong Oranje.