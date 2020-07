Opgebloeide Memphis Depay klaar voor rentree in basis bij Lyon

Memphis Depay Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Memphis Depay kan vanavond voor het eerst sinds 15 december van het vorige jaar weer een officiële wedstrijd spelen. De Oranje-spits komt met Olympique Lyon in actie in de finale van de Coupe de la Ligue, het tweede Franse bekertoernooi. De voormalige PSV’er is hersteld van de kruisbandblessure, die hem maandenlang aan de kant hield en is klaar voor een basisplaats. Het biedt Depay ook de kans om zijn fitheid te bewijzen tegenover Borussia Dortmund, dat volgens media in Duitsland en Engeland het oog heeft laten vallen de Oranje-international als vervanger van Jadon Sancho.