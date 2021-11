Wout Brama terug bij FC Twente, Lars Unnerstall nog vraagteken

De 35-jarige middenvelder was een maand uit de running, maar net op tijd weer fit voor de Twentse burenruzie. Of FC Twente-trainer Ron Jans ook weer een beroep kan doen op doelman Lars Unnerstall is nog de vraag. De Duitse goalie, ijzersterk begonnen aan zijn FC Twente-periode, miste vorige week de confrontatie met zijn vorige club PSV door een bovenbeenblessure.

Unnerstall heeft donderdag wel weer meegetraind, maar een definitieve beslissing over zijn inzetbaarheid wordt pas op de dag van de wedstrijd genomen. Als die negatief uitvalt, dan staat Jeffrey de Lange in de derby onder de lat.

Uitverkocht

Bij Heracles is Kasper Lunding er nog niet bij. Oud-Feyenoorder Bilal Basacikoglu heeft bij een oefenwedstrijd met het tweede tegen SC Cambuur een enkelblessure opgelopen. Hij heeft sindsdien niet meer getraind en naar verwachting komt het duel met FC Twente voor hem nog te vroeg.

De Grolsch Veste is vrijdagavond voor het eerst in twee jaar weer helemaal uitverkocht voor de Twentse derby. Dat betekent dat 30.000 mensen plaats zullen nemen op de tribunes in Enschede.