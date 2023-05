RC Lens laat Paris Saint-Germain nog een beetje zweten

RC Lens kwam al in de 19e minuut met tien man te staan na een overtreding van Kevin Danso op een doorgebroken speler van Reims. De bezoekers kwamen enkele minuten later ook nog op voorsprong door een benutte strafschop van Folarin Balogun. Przemyslaw Frankowski trok de stand, eveneens vanaf elf meter, nog voor de rust gelijk. Seko Fofana maakte in de tweede helft het tweede doelpunt voor het tiental van de thuisploeg.

Lens heeft vijf punten meer dan Olympique Marseille, dat zondag nog tegen Angers speelt. De nummers 1 en 2 uit de Franse competitie plaatsen zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. De ploeg die derde wordt speelt de voorronde van de Champions League. Na dit weekend zijn er in Frankrijk nog drie speelrondes te gaan.

ITALIË Lazio pakt punt tegen Lecce in strijd om top 4-plaats

Lazio heeft in Italië een punt overgehouden aan de thuiswedstrijd tegen Lecce. Door een treffer van Sergej Milinkovic-Savic in de extra tijd wist de nummer 3 van de Serie A alsnog 2-2 te spelen.

Lazio staat na 35 wedstrijden derde op 65 punten. Juventus heeft een punt meer, Internazionale heeft twee punten minder. Ook AC Milan strijdt met 61 punten nog voor de plekken in de top-4 achter landskampioen Napoli. Die plaatsen geven recht op het spelen van Champions League volgend seizoen. Atalanta en AS Roma maken met 58 punten zelfs nog een kleine kans. Alle concurrenten van Lazio komen dit weekend nog in actie.

Ciro Immobile schoot de thuisploeg uit Rome na ruim een half uur op voorsprong, maar Lazio gaf dat weg. Rémi Oudin maakte in de extra tijd van de eerste helft gelijk en zette de bezoekers kort na de rust zelfs op 1-2. Door een treffer van Milinkovic-Savic hield Lazio toch nog een punt over aan de wedstrijd en blijft het AC Milan in ieder geval voor.

