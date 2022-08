Barça-preses Laporta: ’Frenkie de Jong heeft een contract en daar houden we ons aan’

Dat De Jong salaris moet inleveren is om ’de club te helpen’, zo vertelt Laporta in een uitgebreid interview met The New York Times. Wel gaat de voormalig Ajacied alles terugkrijgen, zo verzekert de preses. „Hij heeft een contract getekend en daar houden wij ons aan.” De Jong wil zelf graag bij de Catalaanse club blijven, ondanks vermeende interesse van Manchester United en Chelsea.

Naast de situatie rond De Jong, gaat de preses ook in op de recente aankopen, terwijl de club financieel in brand lijkt te staan. De Catalanen moesten bijvoorbeeld 25 procent van de ’Barca Stadios’ verkopen. „Dat is een beslissing, die ik eerlijk gezegd liever niet had gemaakt. Maar het was nodig. Ik ben geen gokker, ik neem ingecalculeerde risico’s”, zo zegt hij tegenover de Amerikaanse krant.

Ook een eventuele terugkeer van Lionel Messi bij de Blaugrana komt kort ter sprake. „Ik vind dat ik als voorzitter de morele verplichting heb om hem het beste einde van zijn loopbaan te geven.”