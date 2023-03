Opvallend: Duitse aanvoerder Kimmich draagt géén OneLove-band in interland

Kimmich draagt de band in het oefenduel zaterdag met Peru. Duitsland is als organisator al zeker van deelname aan het EK en speelt geen EK-kwalificatiewedstrijden.

Rond het WK in Qatar ontstond veel ophef over de OneLove-band, die staat voor inclusie en diversiteit in de breedste zin van het woord. Wereldvoetbalbond FIFA verbood het dragen van de band. De Duitse spelers maakten hiertegen voor de groepswedstrijd met Japan een statement door met hun hand voor hun mond op de teamfoto te gaan. De Duitsers werden bij het WK al in de groepsfase uitgeschakeld en er kwam veel kritiek op het optreden van de ploeg.

Richten op prestaties op veld

Bondscoach Hansi Flick zei eerder al dat zijn team zich vooral moet richten op de prestaties op het veld. „Andere dingen moeten niet meer centraal staan, het team moet gewoon voetballen”, aldus Flick.

Aanvoerder Virgil van Dijk draagt vrijdagavond tijdens de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Frankrijk wel een OneLove-band.