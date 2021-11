Vitesse en AZ scoren niet in armoedig duel

Vitesse blijft op de zesde plaats staan met 23 punten, 10 punten minder dan koploper Ajax. AZ klimt één plaats en staat twaalfde met 17 punten.

Sam Beukema startte voor het eerst in de basis bij AZ. De 23-jarige verdediger had een plek gekregen in de vijfmansverdediging van trainer Pascal Jansen. Vitesse-coach Thomas Letsch had aanvoerder Danilho Doekhi en doelman Markus Schubert terug. Zij waren midweeks geschorst tegen Stade Rennes (3-3).

Fout Schubert

De thuisploeg kreeg via Doekhi en Riechedly Bazoer de eerste kansen, maar het was AZ dat vlak voor rust op voorsprong leek te komen. Vangelis Pavlidis profiteerde van een fout van Schubert. Die schoot de bal na een lange pass van Jordy Clasie tegen de Griek aan, die vervolgens kon scoren. Scheidsrechter Danny Makkelie keurde het doelpunt echter af wegens hands.

In de tweede helft nam AZ meer het initiatief, wat leidde tot enkele schoten van Owen Wijndal. Met vier wissels probeerde Letsch de wedstrijd te keren, maar beide ploegen creëerden nauwelijks meer kansen. Schubert greep in de slotfase nog goed in op een pass die bestemd was voor Zakaria Aboukhlal.