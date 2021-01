Wielervakbond in de bres voor bedreigde Groenewegen

De Nederlandse sprinter van Jumbo-Visma vertelde onlangs in een interview met tijdschrift Helden dat hij bedreigd werd na de door hem veroorzaakte crash van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen. Groenewegen, die voor negen maanden is geschorst, kreeg zelfs een tijdje politiebewaking.

„Ik las de bedreigingen die Groenewegen heeft gehad”, zegt Bugno in een verklaring van de CPA. „Dit is ontoelaatbaar, onwaardig en onfatsoenlijk. De woorden en daden die aan deze jongen zijn gericht, zijn onaanvaardbaar.”

Volgens de 56-jarige Bugno, tweevoudig wereldkampioen op de weg, wordt nu alleen Groenewegen aangewezen als schuldige aan de crash in Katowice. De voorzitter van de CPA vindt echter dat de organisatie van de Ronde van Polen ook heel wat te verwijten valt, omdat de dranghekken bij de finish gevaarlijk en niet goed vastgezet waren. Jakobsen vloog door de omheining heen nadat hij in volle sprint, met een snelheid van zo’n 80 kilometer per uur, was klemgereden door Groenewegen. Hij liep daarbij zware verwondingen op, onder meer aan zijn gezicht.

Bekijk ook: Dylan Groenewegen kreeg strop opgestuurd na horrorcrash met Fabio Jakobsen

„Dylan maakte een fout die hem duur kwam te staan”, zegt Bugno. „Maar tot op de dag van vandaag is hij ook de enige die heeft betaald voor wat er gebeurde aan de finish in Katowice. Er moet echter ook gekeken worden naar de gevaarlijke dranghekken, die voor de meeste schade zorgden bij de val van Jakobsen. Na de voorstellen die de werkgroepen hebben gedaan tussen oktober en december 2020, is het tijd om woorden om te zetten in daden.”

De UCI heeft beloofd met standaardeisen te komen voor de hekken in de buurt van de finish. Bugno: „We moeten alles doen wat mogelijk is om de veiligheid van onze evenementen en renners te verzekeren. Het is onze plicht om de fysieke en morele pijn te vermijden die Fabio, Dylan en veel andere renners hebben ervaren.”