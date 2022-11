Premium Het beste van De Telegraaf

Irritatie en tweespalt bij België over aanhoudende discussie over ’oude WK-ploeg’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

De bewerkte foto die op de lachspieren werkte, maar ook voor irritatie zorgt in het Belgische kamp.

DOHA - „Waarschijnlijk vallen we ook slecht aan omdat we te oud zijn, toch? Het zal altijd wel zoiets zijn”, klonk het cynisch uit de mond van Jan Vertonghen na de 2-0 nederlaag tegen Marokko, waardoor België in de laatste groepswedstrijd tegen Kroatië in principe moet winnen om niet al in de eerste fase van dit WK te sneuvelen. Binnen de gelederen van de Rode Duivels zorgt de aanhoudende discussie over de te oude ploeg voor irritatie en tweespalt.