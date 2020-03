’Wellicht komende dagen al duidelijkheid over Spelen’

Als het aan de Amerikaanse en Britse atletiekbond ligt, dan worden de Spelen met een jaar uitgesteld. „Ook ik denk niet dat we de Olympische Spelen ten koste van alles moeten houden, zeker niet ten koste van de veiligheid van atleten”, stelt Coe, die ziet dat veel sporters niet goed kunnen trainen vanwege het coronavirus. „Eerlijke concurrentie is van groot belang. Niemand wil dit zo, lijkt me. De atleten niet en de fans niet.”

De Spelen moeten op 24 juli in Tokio van start gaan. Het International Olympisch Comité houdt vooralsnog vast aan die datum.