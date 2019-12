Eerstedivisonist Go Ahead geeft FC Twente pak slaag

De vroegtijdige uitschakeling in de beker vergroot de crisissfeer bij FC Twente, dat nu negen van de laatste dertien duels (alle competities) heeft verloren en vrijdag bij hekkensluiter RKC Waalwijk moet proberen afstand te houden tot de degradatiezone.

Bekervoetbal spreekt lang niet overal tot de verbeelding, maar wél bij FC Twente en Go Ahead Eagles. De oostelijke voetbalclubs spiegelen zich graag aan de Engelse voetbalbeleving en dat was terug te zien in het cupduel, dat werd afgewerkt voor liefst 21.000 toeschouwers.

Vorig seizoen in de Keuken Kampioen Divisie snoepte Go Ahead Eagles in de eerste derby in lange tijd ook al de drie punten mee in de Veste en ditmaal begon de ploeg furieus aan de wedstrijd. In no-time stond de ploeg van Jack de Gier met 0-2 voor door goals van de Fransman Antoine Rabillard en Jeroen Veldmate. De Eagles-captain benutte een strafschop, veroorzaakt door Peet Bijen.

De Twentse verdediger raakte twee maanden geleden zijn basisplaats kwijt, maar keerde afgelopen zaterdag door de blessure van Xandro Schenk terug in de ploeg. Het verlies van zijn basisplaats heeft het zelfvertrouwen van Bijen geen goed gedaan, want hij stapelt fout op fout. FC Twente kwam nog wel goed terug in de wedstrijd door goals van Aitor Cantalapiedra (penalty) en Bijen, maar na rust stokte de aanvalsdrift van de thuisclub en kwam andermaal de grote kwetsbaarheid van de defensie aan het licht.

Go Ahead Eagles liep uit naar 2-5 door goals van Martijn Berden, Richard van der Venne en Rabillard. De FC Twente-defensie heeft dit seizoen in negentien duels pas driemaal de nul gehouden en incasseerde de afgelopen vier duels dertien tegengoals. Een ploeg die defensief zo zwak is, is een serieuze kandidaat om in degradatienood te komen.