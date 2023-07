Gemengde gevoelens bij Max Verstappen over harde beslissing Red Bull

Dat eindverantwoordelijke Helmut Marko besloot De Vries al twee races voor de zomerstop te vervangen en hem niet te laten bungelen, kan Verstappen enigszins begrijpen. ,,Als de beslissing al is genomen, denk ik dat het uiteindelijk niet veel uitmaakt wanneer het dan precies gebeurt”, aldus Verstappen, die het Ricciardo gunt maar het tegelijkertijd erg vervelend vindt voor De Vries. Ze brachten vorige week samen nog wat tijd door.

,,Helaas werkt het soms zo in deze wereld. Nyck zal vast bij een mooi team in een andere, geweldige klasse terechtkomen. Mensen denken soms misschien dat alles verloren is als je uit de Formule 1 vertrekt, maar er zijn genoeg andere categorieën waar je een prachtige carrière kan hebben en misschien ook nog meer plezier aan kan beleven. Hij heeft in elke klasse bewezen dat hij een heel goede coureur is. Maar met deze generatie Formule 1-auto’s is het lastig om er direct alles uit te halen, zeker als nieuweling, en de AlphaTauri is natuurlijk niet de beste auto. Dat maakt het lastiger. Dan heb je een paar momenten nodig om te excelleren en dat is niet het geval geweest. Blijft wel overeind staan dat het vervelend is om hem zo te zien vertrekken.”

Video: vorige week woensdag sprak F1-verslaggever Erik van Haren over het vertrek van Nyck de Vries.